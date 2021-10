Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Chłodzenie Cooler Master Hyper 212 Evo V2 to propozycja dla osób, które szukają kompaktowego coolera o minimalistycznym designie. Prezentowany model ma 155 milimetrów wysokości i asymetryczną konstrukcję, która ma nie kolidować z pamięciami RAM. W standardzie znajduje się pojedynczy wentylator SickleFlow o średnicy 120 milimetrów. Według specyfikacji jest on w stanie przepompować nawet 105 m sześc. powietrza w ciągu godziny, generując przy tym nie więcej niż 27 dBA hałasu. Prezentowany model można doposażyć w drugie śmigło w konfiguracji push-pull. Cooler Hyper 212 Evo V2 posiada radiator wyposażony w cztery ciepłowody.







Rurki transferujące ciepło mają bezpośredni kontakt z CPU dzięki technologii Direct Contact, co powinno pozytywnie wpływać na efektywność układu. Wokół nich projektanci zlokalizowali otwory X-Vents, które tworząc obszary o niskim i wysokim ciśnieniu, powinny poprawiać przepływ powietrza w okolicy miedzianych heatpipe’ów.



Chłodzenie pasuje do wszystkich popularnych podstawek AMD i Intela. Już niebawem w pudełku znajdą się także zestawy montażowe dla nadchodzącego socketu Intela - LGA1700. Instalacja Cooler Mastera Hyper 212 Evo V2 odbywa się w sposób beznarzędziowy. Producent obiecuje, że proces jest tak prosty, że każdy powinien sobie z nim bez trudu poradzić. Omawiany cooler jest już dostępny w sprzedaży i kosztuje około 150 PLN.





Dane techniczne:

• model: Hyper 212 Evo V2

• wymiary: 120 x 80 x 155 mm

• materiał: aluminium, miedź

• kompatybilne podstawki:

- Intel: LGA 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011/ 2011v3 / 2066, w przyszłości LGA1700

- AMD: AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1

• prędkość obrotowa wentylatora: 650 - 1800 obr./min. (+/- 10%)

• maks. przepływ powietrza: ok. 105 m3/h (+/-10%)

• maks. natężenie hałasu: do 27 dB(A)

• żywotność: 160000 godzin





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia