AMD partnerem dla Halo Infinite i platformy GeForce NOW SuperPOD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Możliwości technologii AMD są doceniane przez graczy oraz firmy tworzące rozwiązania dla nich jak i same gry. Dowodem na to jest m.in. zapowiedziany właśnie nowy plan GeForce NOW RTX 3080 firmy NVIDIA, którego podstawą są maszyny GeForce NOW SuperPod napędzane przez procesory AMD Ryzen Threadripper PRO. Ich wybitna wydajność i duża liczba rdzeni w połączeniu z obsługą aż 128 linii PCIe Gen 4 oraz niezrównana przepustowość pamięci stanowią odpowiednie wsparcie dla 39 PetaFlops mocy graficznej tych systemów. Dzięki temu użytkownicy nowego planu GeForce NOW RTX 3080 korzystają z technologii, która zapewni im super płynność i doznania.







Komentarze menedżerów NVIDIA i AMD:

- „AMD Ryzen Threadripper PRO to najlepsza wydajność procesora, pamięci i I/O dla naszych zastosowań związanych z tej generacji maszynami do grania w chmurze. Pomagają zapewnić wielki skok jakościowy w wydajności dla graczy.” – powiedział Phil Eisler, wiceprezes i główny menedżer GeForce NOW w NVIDIA.

- „Współpraca z firmą NVIDIA potwierdziła, że ta szeroka funkcjonalność procesorów Ryzen Threadripper PRO jest idealną podstawą dla następnej generacji platformy do grania w chmurze.” – powiedział Chris Kilburn, korporacyjny wiceprezes i główny menedżer w dziale komponentów klienckich w AMD.



Oficjalnie ogłoszono także współpracę między AMD a 343 Industries, aby wesprzeć premierę nadchodzącej gry Halo Infinite. Współpraca ta trwa już ponad 2 lata i ma na celu przede wszystkim zapewnić graczom jak najlepsze doznania, niezależnie czy grają na bazujących na architekturze AMD RDNA 2 konsolach Xbox, czy PC z kartami graficznymi AMD Radeon RX 6000 i procesorami AMD Ryzen.



Z okazji tej premiery firma AMD wyprodukowała też karty graficzne AMD Radeon RX 6900 XT Halo Infinite Limited Edition, czyli specjalną wersję swojego topowego modelu, który nawiązuje do wyglądu Master Chiefa z Halo Infinite. Wentylator otoczono połyskującą złotem osłoną „z irydu”, na zielonym pancerzu naniesiono słynny numer wywoławczy Spartan 117, a w okolicy rdzenia karty umieszczono niebieskie światło Cortany, czyli sztucznej inteligencji towarzyszącej Master Chiefowi.



Jakkolwiek ta karta graficzna nie jest przeznaczona do sprzedaży, to gracze będą mieli wiele możliwości wygrania jej w nadchodzących tygodniach. Pierwszą z nich są trwające od dziś konkursy firmy Razer, w ramach których rozdane zostanie 25 sztuk tych kart oraz 3 super PC zbudowane z podzespołów AMD i Razer. Kolejne możliwości będą ogłaszane w stories Instagrama AMD, na profilu Radeon RX na Twitterze oraz w kanałach gry Halo.



Od 26 października firma AMD będzie także dodawać 1-miesieczny abonament na Xbox Game Pass na PC przy zakupie wybranych kart graficznych AMD Radeon i procesorów AMD Ryzen, dzięki czemu będzie można zagrać w Halo Infinite już w dniu premiery. Zakup musi być zrealizowany u sprzedawcy, który uruchomił promocję sygnalizując to poprzez odpowiednie oznaczenie produktów lub bannery. Warunki akcji będą dostępne na stronie www.amdrewards.com/terms.

































