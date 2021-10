Ultrasone Signature z udoskonalonym systemem S-Logic 3

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Renomowany niemiecki producent słuchawek z Bawarii, wprowadza nową wersję autorskiego systemu S-Logic 3, w której wprowadza szereg fundamentalnych zmian, które jeszcze bardziej ulepszają jego działanie. W nowym systemie zastosowano nowy System Podwójnych Deflektorów, które dbają o to, aby fala akustyczna równomiernie rozchodziła się bezpośrednio od przetworników. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano jeszcze lepsze, bardziej naturalne odwzorowanie przestrzeni z niezwykle realistyczną holografią obrazu muzycznego. System jest stosowany w nowo wprowadzanych produktach klasy Signature, na którą składają się modele Signature Natural, Signature Master oraz Signature Pulse. Pierwsze dwa dedykowane są dla wymagających użytkowników na rynkach studyjnym i audiofilskim. Seria Signature Pulse ma zaś zapewnić referencyjną jakość dźwięku dla DJów.







S-Logic 3: System Podwójnych Deflektorów tworzy holograficzną przestrzeń

Wprowadzając system S-Logic 3, firma ULTRASONE prezentuje najnowszą generację wielokrotnie nagradzanej technologii S-Logic 3, która ustanawia na nowo wysoką poprzeczkę w zakresie reprodukcji brzmienia w słuchawkach. Innowacyjny system jest oparty na specjalnie zaprojektowanej geometrii przetwornika, która wykorzystuje naturalny kształt małżowiny usznej w taki sposób, aby uzyskać dużo bardziej naturalne poczucie przestrzeni oraz holograficzne obrazowanie w niej źródeł pozornych. Uzyskujemy dzięki temu realizm wrażeń przestrzennych, jakiego mogliśmy do tej pory doświadczyć tylko na sali koncertowej. Firma ULTRASONE przeprowadziła intensywne prace badawcze, dzięki czemu opracowano zupełnie nową konstrukcję – mowa oczywiście o Systemie Podwójnych Deflektorów – która teraz zapewnia niezrównane poczucie przestrzeni. Bezpośrednio przekłada się to na fakt, iż teraz nie tylko audiofile, ale i profesjonaliści, w tym także ci, którzy korzystają ze słuchawek na scenie klubowej – otrzymują do swoich rąk doskonałe, pokazujące muzyczną prawdę narzędzie.



Signature Master: precyzyjna referencja odsłuchowa

Najnowsze słuchawki Signature Master firmy ULTRASONE zostały zaprojektowane, jako referencyjny poziom odniesienia dla wymagających studiów nagraniowych. Zastosowano tutaj doskonałe przetworniki z membranami mylarowymi napylonymi tytanem o średnicy 40 mm. Posiadają prawdziwe i referencyjne brzmienie znane ze słuchawek serii Edition, lecz w ich konstrukcji użyto także bardzo wytrzymałych tworzyw sztucznych, które świetnie znoszą trudy codziennego użytkowania przez profesjonalistów. Komfortowe pady, które są ręcznie wykonywane w Niemczech doskonale adaptują się do kształtu ucha i głowy. A przy tym najnowszy system S-Logic®3 sprawia, że teraz realizatorzy mogą dokładnie ocenić rozłożenie dźwięków oraz instrumentów w przestrzeni sceny muzycznej. Jednocześnie znacząco zredukowano poziom emisji dźwięku przez słuchawki do otoczenia, co wraz z naszym systemem niskiej emisji elektromagnetycznej sprawia, że słuchawki te są także niezwykle praktycznym i bezpiecznym narzędziem codziennej, wielogodzinnej pracy.



Dodatkowo pozłacany napis „Signature Master” zapewnia użytkownika o posiadaniu najwyższej klasy narzędzia. Narzędzia, które nie tylko oferuje świetne, prawdziwe brzmienie, ale które zostało także zaprojektowane z zachowaniem wierności ponadczasowym standardom. I to niezależnie, czy chodzi o zastosowanie studyjne, czy też odsłuch audiofilski – bo uważamy po prostu, że pewne wartości są ponadczasowe.



Signature Natural: najlepsze brzmienie gdziekolwiek

Nowoczesne urządzenia przenośnego audio sprawiły, że teraz można tworzyć muzykę wszędzie i nowe słuchawki Signature Natural podchodzą do tego tematu ze szczególnym pietyzmem. Dzięki zastosowaniu niezwykle trwałych i precyzyjnie wykonanych elementów z zaawansowanych tworzyw sztucznych nowy model Signature Natural może być z powodzeniem używany nie tylko w głośnym otoczeniu, ale także bez obaw o ich trwałość. A dzięki powlekanym tytanem membranom mylarowym o średnicy 40 mm zapewniono pasmo przenoszenia aż do 40 kHz. Owocuje to znakomitym oddaniem każdego detalu w brzmieniu oraz świetne obrazowanie struktur harmonicznych.



Projektanci firmy ULTRASONE są w stałym i bliskim kontakcie nie tylko z muzykami, ale i z profesjonalnymi użytkownikami z dosłownie całego świata. Dlatego też nasze słuchawki Signature Natural są zoptymalizowane do użytkowania w realnych sytuacjach. Świadczy o tym chociażby impedancja 32 omów, która sprawia, że można je napędzić z praktycznie każdego źródła – takiego, jak smartfon, czy tablet – praktycznie bez utraty jakości. Dodatkowo przełomowa technologia S-Logic 3 sprawia, że uzyskano zjawiskową wręcz, a jednocześnie prawdziwą przestrzenność. Wykonane z prawdziwego metalu plakietki w srebrnym kolorze dodatkowo podkreślają profesjonalny, ale i wyrafinowany zarazem charakter tych słuchawek. Bo one są nie tylko przyjaznym narzędziem w codziennym użytkowaniu, lecz także pieczołowicie zaprojektowanym klejnotem jeśli chodzi o aspekty wizualne.



Signature Pulse: referencyjne brzmienie klubowe zdefiniowane na nowo

Od wielu lat bycie DJ stało się de facto kolejną i uznaną zarazem formą sztuki. Dlatego ULTRASONE przedstawia model Signature Pulse, który jest z ogromnym sercem dedykowany właśnie do użytku klubowego. Wyposażony w najnowszą wersję systemu S-Logic 3 oferuje referencyjną jakość przekazu, z której wcale już nie trzeba rezygnować – nawet w głośnym klubie. A dzięki możliwości obrócenia muszli, słuchawki te są także niezwykle praktyczne. Brązowe plakietki obrazują przy tym, że mamy do czynienia z prawdziwym i skrupulatnie zaprojektowanym produktem marki ULTRASONE – wykonanym w Bawarii z dbałością o wszystkie najdrobniejsze szczegóły. Bo właśnie na takie produkty zasługują DJ’e, którzy są także znakomitymi artystami.



Nowa seria Signature – już dostępna na polskim rynku

Sugerowane ceny detaliczne brutto słuchawek z nowej linii Signature wynoszą: Signature Pulse - 2499 PLN, Signature Natural – 2990 PLN, a dla Signature Master – 4350 PLN. Z nowymi słuchawkami ULTRASONE można już zapoznać się i odsłuchać w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store oraz w dobrych salonach audio.





































Źródło: Info Prasowe / MIP