Cooler Master Hyper 212 Halo Edition

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Idzie wiosna, a wraz z nią ocieplenie, więc jeśli szykujecie się do zakupu nowego coolera dla Waszego procesora, to Cooler Master ma nowość w swojej ofercie - model Hyper 212 Halo Edition. Jest to ulepszona wersja swojego poprzednika, która otrzymała nowy wentylator MasterFan MF120 Halo² (650–2050 RPM). Zmieniono w nim pochylenie łopatek wirnika o 10 procent, co ma skutkować wyższą wydajnością przepływu powietrza (51.88 CFM). Konstrukcja z czterema ciepłowodami HeatPipe, technologią bezpośredniego styku z promiennikiem CPU, mierzy sobie 154 mm wysokości i dostępna będzie w kolorze czarnym i białym. Schładzacz kompatybilny jest z podstawkami AM4, AM5, LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155 oraz LGA1156.







Model coolera Hyper 212 Halo dostępny będzie w cenie około 38 Euro, natomiast indywidualny zakup wentylatorów MasterFans MF Halo² będzie wiązało się z wydatkiem 16 Euro za model 120 mm i 19 Euro za model 140 mm.





Specifications:

Colors: Black - RR-S4KK-20PA-R1; White - RR-S4WW-20PA

Supported Platforms: AM4, AM5, LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156

Material: 4x heat pipes, aluminium fins

Dimensions: 124 mm x 73 mm x 154 mm

Fan Type: 1x Cooler Master MasterFan MF120 HALO² (120 mm with addressable RGB LEDs - MFL-B2DN-21NP2-R2)

Fan Speed: 650-2050 RPM ± 10%

Fan Airflow: 51.88 CFM (max)

Fan Bearing Type: Rifle bearing

































Źródło: TechPowerUP