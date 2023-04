Premiera HUAWEI FreeBuds 5 w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Huawei CBG Polska prezentuje najnowsze słuchawki douszne –HUAWEI FreeBuds 5. Model ten, będący następcą popularnych HUAWEI FreeBuds 4, oferuje znaczne udoskonalenia, z wyjątkowym wyglądem i certyfikatem jakości dźwięku Hi-Res na czele. Nowy model cechuje się ponadto świetnym dopasowaniem, długą żywotnością baterii aż do 30 h, a także możliwością połączenia z dwoma dowolnymi urządzeniami. Jest to produkt dla modnych i wymagających słuchaczy, którzy zamiast kompromisu, wybierają wielofunkcyjny produkt. HUAWEI FreeBuds 5 to świetny wybór dla pasjonatów designu, a to dzięki futurystycznym, opływowym kształtom. Zostały stworzone tak, by zerwać z powtarzalnym, kojarzącym się z funkcjonalnością wyglądem. Uzupełniają styl użytkownika jednocześnie gwarantując komfort podczas noszenia.







Ich niepowtarzalny kształt inspirowany jest krzywiznami kropli księcia Ruperta, a precyzyjna konstrukcja słuchawek sprawia, że dostosują się do niemal każdego ucha, wyglądając przy tym awangardowo. Zadbano również o optymalne umiejscowienie elementów, takich jak przetwornik, bateria czy obwód sterujący, dzięki czemu dostarczana jest najlepsza jakość dźwięku przy najwyższym komforcie. Słuchawki skrywają się w lekkim i komfortowym etui o zaokrąglonym kształcie, które jest tak kompaktowe, że zmieści się nawet w najmniejszej kieszeni. Na fanów klasyki czekają wersje biała oraz srebrna, a dla wielbicieli modnego wzornictwa czeka wersja w kolorze koralowym.



Usłysz najdrobniejsze niuanse

Dzięki wykorzystaniu technologii kodowania dźwięku LDAC, HUAWEI FreeBuds 5 uzyskały certyfikat Hi-Res Audio Wireless. Dzięki temu generowany przez nie dźwięk jest czysty i bogaty w szczegóły, a to za sprawą transmisji danych w wysokiej rozdzielczości do 990 kb/s i z częstotliwości próbkowania 96 kHz / 24 bit, typowej dla materiałów Hi-Fi. Najnowszy model słuchawek to również zapewnienie wyrazistego i soczystego basu, za który odpowiada dynamiczny przetwornik z podwójnym obwodem magnetycznym oraz zoptymalizowana, autorska konstrukcja. Te innowacyjne rozwiązania sprawiają, że zwiększony jest przepływ powietrza, przy jednoczesnym minimalizowaniu oporu podczas drgań membrany, co jest znaczącą przewagą w porównaniu do wykorzystywanego w większości słuchawek typowego magnesu. HUAWEI FreeBuds 5 zachwycają ultragłębokim basem w zakresie nawet od 16 Hz, a to wszystko dzięki zwiększonej o 30% czułości w niskich częstotliwościach. Aby zapewnić wrażenia dźwiękowe na jeszcze wyższym poziomie, słuchawki wyposażono w adaptacyjny korektor EQ, który automatycznie dostosuje dźwięk w oparciu o szczelność i dopasowanie do kanału słuchowego. Słuchawki posiadają również zdolność płynnej regulacji pasm dźwięku w zakresie od 100 Hz do 2 kHz, a to wszystko w ciągu zaledwie 2 sekund. To połączenie zapewnia najwyższy poziom wrażeń podczas słuchania ulubionej muzyki.



Ulubiona muzyka bez przerw

HUAWEI FreeBuds 5 wyróżniają się wydłużonym czasem użytkowania, nawet do 30 h słuchania muzyki i rozmów głosowych bez ANC lub 20 h przy włączonej redukcji szumów, z wykorzystaniem stylowego i kompaktowego etui ładującego. Bateria w słuchawkach pozwala na ciągłe użytkowanie przez 5 h bez ANC lub przez 3,5 h przy włączonym ANC, na jednym ładowaniu. Istotną przewagą jest wsparcie dla technologii szybkiego ładowania, dzięki której wystarczy zaledwie 5 minut w etui, aby korzystać ze słuchawek przez kolejne dwie godziny. Pełne ładowanie słuchawek trwa nieco ponad 20 minut. Etui obsługuje ładowanie bezprzewodowe, a także zwrotne z telefonu lub tabletu.



Funkcjonalne w każdych warunkach

Dzięki inteligentnej łączności, słuchawki mogą jednocześnie działać np. z laptopem i telefonem, z związku z czym również podczas pracy można na nich błyskawicznie odebrać połączenie ze smartfonu. Stopień ochrony IPX4 zapewnia wyższy komfort i funkcjonalność, pozwalając na bezproblemowe użytkowanie słuchawek w deszczowe dni lub podczas treningu. Słuchawki są również odporne na pył.



Otwórz aplikację HUAWEI AI Life, aby doświadczyć więcej interaktywnych funkcji

Aplikacja HUAWEI AI Life (dostępna na systemy Android i iOS) umożliwia dostęp do wielu użytecznych i ciekawych, interaktywnych funkcji, takich jak znalezienie słuchawek, wykrywanie ich noszenia, dopasowywanie wkładek dokanałowych, czy wreszcie regularna aktualizacja ich oprogramowania.



Dostępność i cena

Sugerowana cena detaliczna HUAWEI FreeBuds 5 w Polsce wynosi 699 PLN. Słuchawki można nabyć u partnerów biznesowych Huawei: u operatorów sieci Plus oraz T-Mobile, jak również w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom i Komputronik, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na platformie Amazon.



Klienci sklepu Huawei.pl w ramach oferty premierowej w okresie od 17 do 30 kwietnia 2023 r. otrzymają etui zabezpieczające w prezencie oraz usługę uprawniającą do zniżki 50% przy zakupie nowej słuchawki w miejsce zagubionej lub zniszczonej. Na kupujących czekają dodatkowe korzyści w postaci szybkiej dostawy, dodatkowej obniżki o wartości 50 zł za zapisanie się na newsletter oraz zdobycia punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki. Szczegóły dostępne są u Sprzedawców.

































Źródło: Info Prasowe / Huawei