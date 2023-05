Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Cooler Master zaprezentowała właśnie nową wersję chłodzenia z popularnej linii Hyper 212. Model Halo Edition wyróżnia się nie tylko stylowym designem, ale przede wszystkim nowym wentylatorem MF120 HALO².

Chłodzenie Cooler Master Hyper 212 Halo Edition składa się z aluminiowej wieży o wysokości 154 mm, która wyposażona została w cztery rurki cieplne. Gabaryty produktu powinny zagwarantować bezproblemową kompatybilność z wieloma obudowami czy modułami pamięci RAM. Całość otrzymała nowe wsporniki instalacyjne, które obsługują najnowsze platformy — dzięki temu instalacja coolera w dowolnym systemie komputerowym powinna być znacznie prostsza. Co więcej, w zestawie znaleźć można także dodatkowe metalowe klipsy do montażu dodatkowego wentylatora.







Drugim ważnym elementem chłodzenia jest nowy wentylator Cooler Master MasterFan MF120 Halo². Rotor wyróżnia się podświetleniem ARGB Dual Loop, które automatycznie może dostosować własną iluminację do systemu RGB używanego właśnie w komputerze. Co więcej, większe pierścienie LED mają zwiększać widoczność oświetlenia o 50% względem poprzedniego modelu Halo. Całość otrzymała również przeprojektowaną ramę, która ma pomóc w zachowaniu stabilności, a także łopatki Air Balance powiększone o 10%, dzięki którym można liczyć na wydajniejszą pracę.



Chłodzenie Cooler Master Hyper 212 Halo Edition dostępne jest w czarnym lub białym kolorze w cenie około 225 PLN.



Wentylatory Halo² są dostępne także w osobnej sprzedaży w wariantach MF120 lub MF140 w kolorze czarnym lub białym. Cena rotora MasterFan MF120 Halo² wynosi około 120 PLN, natomiast MasterFan MF140 Halo² kosztuje około 125 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia