iiyama ProLite XUB3294QSU-B1/ProLite XU3294QSU-B1

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ProLite XUB3294QSU to monitor z panelem VA o rozdzielczości WQHD (2560x1440), który zapewnia dokładne i naturalne odwzorowanie kolorów, zachowując szerokie kąty widzenia, dzięki czemu świetnie sprawdzi się jako samodzielny wyświetlacz wykorzystywany w celu zwiększenia produktywności przy analizie danych i wymagających aplikacjach biurowych. Został wyposażony w głośniki, 2-portowy USB 3.0 hub, gniazdo słuchawkowe, złącza HDMI i DisplayPort, funkcję redukcji niebieskiego światła w celu zmniejszenia zmęczenia oczu oraz nową ergonomiczną podstawę z regulacją wysokości 150 mm. To wszystko sprawia, że ten 32-calowy monitor XUB3294QSU jest idealny do każdego biura lub przestrzeni domowej do pracy zdalnej. Dostępny jest także wariant ze stopą bez regulacji wysokości: ProLite XU3294QSU-B1. Cen nie podano.









Źródło: Info Prasowe / iiyama