Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Szukasz myszy, która ekspresowo się połączy i pozwoli na pracę tu i teraz? Nowa, przystępna cenowo mysz Logitech M240 Silent Bluetooth łączy się w kilka sekund i nie wymaga do tego żadnych dodatkowych odbiorników. Ta niezawodna mysz zapewnia cichą, wygodną i efektywną pracę, gdziekolwiek jesteś. Dzięki szybkiej i prostej technologii bezprzewodowej, mysz M240 łączy się bezproblemowo z komputerem lub tabletem bez konieczności podłączania dodatkowych odbiorników, oferując bezprzewodowy zasięg do 10 metrów. Dzięki temu można pracować w dowolnym miejscu, bez potrzeby szukania wolnego portu USB w sprzęcie.







Dostępna w kolorach: grafitowym, białym i różowym, kompaktowa myszka idealnie sprawdza się w podróży, pozwalając na realizację większej liczby obowiązków – tak w domu, jak i w drodze. Co więcej, automatyczny tryb uśpienia urządzenia pomaga oszczędzać energię, dzięki czemu bateria wystarcza aż na 18 miesięcy.



Mysz została zaprojektowana z myślą o efektywności i wydajności pracy. Ostatnie badania pokazują, że praca z M240 przy laptopie jest o 30% szybsza i o 50% bardziej produktywna* w porównaniu z korzystaniem z gładzika. Dodatkowo, mysz jest bardzo cicha – redukcja hałasu o 90%** - zachowując przy tym pozytywne odczucie kliknięcia. Pomaga to skupić się na wykonywanym zadaniu i uniknąć rozproszenia uwagi osób znajdujących się w pobliżu.



Troska o środowisko i najwyższe standardy jakości, w zgodzie z którymi została wykonana mysz M240, uczyniły z Logitech lidera w dziedzinie akcesoriów komputerowych. Wygodny i uniwersalny design myszy jest dopasowany do naturalnego ułożenia dłoni - zarówno dla osób prawo-, jak i dla leworęcznych. Należy podkreślić również, że wszystkie produkty Logitech są certyfikowane jako neutralne dla środowiska. Części plastikowe myszy zawierają plastik pochodzący z recyklingu konsumenckiego (PCR) - 48% dla koloru grafitowego i 37% dla kolorów białego i różowego.





































Źródło: Info Prasowe / Logitech