Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dysponując mocą 700 W zasilacz Cooler Master MWE 700 White V2 może stanowić dobrą propozycję dla osób, które budują high-endową maszynę do pracy i rozrywki. Producent zadbał o jego wysoką sprawność energetyczną. Potwierdza ją certyfikat 80 Plus, który gwarantuje typową wydajność na poziomie 85%. Efektywne chłodzenie ma zapewnić dwunastocentymetrowy wentylator z łożyskowaniem HDB. Gdy obciążenie zasilacza jest niewielkie, a ciepłota podzespołów utrzymuje się na niskim poziomie, wówczas pracuje on w trybie pasywnym i pozostaje niesłyszalny.







Zasilacz Cooler Master MWE 700 White V2 został wyposażony w konwertery napięcia DC-DC i układ rezonansowy LLC, dzięki czemu napięcia wyjściowe na wszystkich liniach powinny być stabilne i nie odbiegać od przyjętych norm. Zasilacz ma również aktywne PFC, jest zgodny z najnowszą wersją standardu ATX (v2.52) i obsługuje nowe stany zasilania wykorzystywane przez aktualne platformy. Producent postawił na płaskie okablowanie, które ma ułatwiać obieg powietrza wewnątrz obudowy.



Pod względem liczby dostępnych przewodów Cooler Master MWE 700 White V2 raczej nikogo nie zawiedzie. Dostępne są cztery końcówki PCI-E 6+2 pin, trzy czteropinowe oraz sześć SATA, a całkowite obciążenie na pojedynczej szynie +12 V może wynieść nawet 696 W. Powinno więc wystarczyć mocy nawet tym, którzy planują zakup najmocniejszych procesorów Intel Core i9 lub Ryzen 9 oraz flagowych kart graficznych AMD czy Nvidia.



Zasilacz Cooler Master MWE 700 White V2 jest już dostępny w sprzedaży. Za model o mocy 700 W trzeba zapłacić ok. 260 zł. Dostępne są także inne warianty o mocach od 500 do 750 W. Ceny bazowego modelu zaczynają się od około 200 PLN.





Dane techniczne:

• wymiary: 140 x 150 x 86 mm

• wentylator: 120 x 120 mm

• prędkość obrotowa wentylatora: do 2400 obr./min.

• PFC: aktywne

• głośność:

- przy obciążeniu 20%: do 11.12 dB(A)

- przy obciążeniu 50%: do 20.4 dB(A)

- przy obciążeniu 100%: do 40.8 dB(A)

• sprawność: certyfikat 80 Plus standard (typowa efektywność na poziomie 85%)

• wersja standardu ATX: 2.52

• zabezpieczenia: OVP, OPP, SCP, UVP, OTP

• okablowanie:

- ATX 24-pin x1

- EPS 4+4 pin x1

- EPS 8 pin x1

- SATA x6

- peryferyjne 4 pin x3

- PCI-E 6+2 pin x4

• rodzaj okablowania: płaskie, niemodularne





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia