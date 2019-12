Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już standardowy GeForce GTX 1660 Super, zaprojektowany przez NVIDIĘ jest wyjątkowo udaną kartą. Niedrogą, efektowną energetycznie oraz, co chyba najważniejsze, naprawdę wydajną - wyraźnie szybszą niż “zwykły” GTX 1660. INNO3D nie byłoby jednak sobą, gdyby nie zdecydowało się na stworzenie własnej wersji tej karty - jeszcze szybszej niż pierwowzór. Tak powstał model INNO3D GeForce GTX 1660 Super Twin X2 OC RGB - o wyższych częstotliwościach i efektownym chłodzeniu. Pochodzący z Hong Kongu producent stworzył kilka modeli opartych o układ graficzny GeForce GTX 1660 Super, ale Twin X2 OC RGB jest najwydajniejszym spośród nich. Wyższą wydajność zawdzięcza podniesionym częstotliwościom pracy oraz niezłym możliwościom dalszego podkręcania.







Jak zawsze w przypadku takich kart, INNO3D zadbało o dostosowanie sekcji zasilania oraz, co szczególnie oczywiste, lepsze chłodzenie. W tym przypadku jest ono zarówno bardziej wydajne, jak i efektowne. W masywnym radiatorze przeciętym trzema heat-pipe’ami umieszczono dwa duże, 90-milimetrowe wentylatory. Zawierają one podświetlenie LED RGB, co pozwala na tworzenie świetlnych kompozycji z innymi iluminowanymi podzespołami w komputerze.



Karta INNO3D GeForce GTX 1660 Super Twin X2 OC RGB jest już dostępna w cenie około 1200 PLN.





Specyfikacja:

• Taktowanie rdzenia boost [MHz]: 1815

• Złącza video: HDMI 2.0b, 3 x DisplayPort 1.4

• Ilość pamięci RAM: 6 GB

• Rodzaj pamięci RAM: GDDR6

• Przepustowość pamięci: 14 Gbps

• CUDA: 1408

• Rekomendowana moc zasilacza: 450 W

• Typ złącza: PCI-E 3.0 X16

• Długość karty [mm]: 220 mm































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia