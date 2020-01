Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master MasterAir G200P to konstrukcja o wysokości niecałych czterdziestu milimetrów. Tak niska wysokość sprawia, że powinna ona bez problemu zmieścić się w bardzo wąskich obudowach SFF i stanowić ciekawą opcję dla osób budujących komputery typu HTPC. Jednocześnie wentylator pozwala nadać maszynie indywidualny charakter, dzięki zintegrowanemu podświetleniu RGB LED. W zestawie znajduje się także kontroler, który pozwala na dostosowanie kolorystyki i efektów przy pomocy jednego przycisku. Schładzacz wykonano z aluminium, a powierzchnia styku z procesorem jest miedziana. Ponadto wyposażono je w dwa ciepłowody, które mają skutecznie rozprowadzać ciepło.







Urządzenie jest kompatybilne z systemami zarządzania podświetleniem, zintegrowanymi w popularnych płytach głównych. Producent wymienia m.in. Aura Sync Asusa, RGB Fusion firmy Gigabyte, MSI Mystic Light Sync oraz ASRock RGB LED. MasterAir G200P pasuje do większości popularnych, mainstreamowych podstawek pod procesory.



Cooler Master MasterAir G200P ma wentylator o średnicy 92 mm i waży 390 gramów. Chłodzenie trafi do sprzedaży pod koniec stycznia w cenie około 170 PLN.





Dane techniczne:

• model: MasterAir G200P

• wymiary: 95 x 92 x 39.4 mm

• waga: 390 gramów

• materiał: aluminium, miedź

• kompatybilne podstawki:

- Intel: LGA 1151 / 1150 / 1155 / 1156

- AMD: AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2

• prędkość obrotowa wentylatora: 800 - 2600 obr./min. (+/- 10%)

• maks. przepływ powietrza: ok. 60 m3/h (+/-10%)

• maks. natężenie hałasu: do 28 dB(A)

• żywotność: 40000 godzin

• podświetlenie: RGB LED, kontroler w zestawie

• pobór energii: 1.44 W