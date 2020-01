HP ProBook x360 435 G7 z procesorami AMD Ryzen 4000

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HP zaprezentowało nowego, konwertowalnego ProBook’a dedykowanego rozwijającym się firmom oraz instytucjom edukacyjnym. HP ProBook x360 435 G7 to model wyposażony w procesory AMD Ryzen 4000 z układem graficznym Radeon Vega oraz dotykowy ekran Full HD o przekątnej 13.3”. Urządzenie spełnia wymagania normy MIL-STD-810G i wraz z systemem operacyjnym Windows 10 Pro i najnowszymi procesorami mobilnymi AMD Ryzen, zapewnia moc, bezpieczeństwo i trwałość. A to wszystko zmieszczono w uniwersalnej konstrukcji "360 stopni". Nowy ProBook charakteryzuje aluminiowa obudowa panelu roboczego oraz górna pokrywa, która została zaprojektowana tak, aby przejść 19 testów Mil-Spec 810G, w tym test upadku z wysokości.







Notebook dostępny jest z opcjonalnym rysikiem HP Pro Pen i umożliwia dokowanie poprzez port USB-C. HP ProBook x360 435 G7 ma być dostępny w maju. Ceny zostaną podane bliżej tej daty.





Najważniejsze funkcje ProBook x360 435:

- Wydajne przetwarzanie. Dostępne z najnowszymi procesorami AMD Ryzen o wyjątkowej wydajności graficznej, aby przetrwać dzień w rytmie niekończących się zadań. Opcja szybkiego ładowania i aż do 50% baterii w 30 minut dzięki HP Fast Charge, bez wpływu na cykle ładowania baterii.

- Wielowarstwowa ochrona bezpieczeństwa. Ulepszony dzięki wbudowanym funkcjom bezpieczeństwa i prywatności od BIOS wzwyż. Zabezpieczenie przed atakami złośliwego oprogramowania dzięki HP Sure Start dla AMD z samo-naprawiającym się BIOS-em. Identyfikowanie i zapobieganie infekcjom, zanim jeszcze do nich dojdzie, za pomocą HP Sure Sense. Treści wyświetlane na ekranie widoczne tylko dla użytkownika dzięki opcjonalnemu HP Sure View Gen3 oraz możliwość fizycznego zasłonięcia wbudowanej w komputer kamerki - HP Privacy.

- Szybka sieć bezprzewodowa. Lepszy zasięg i poprawa jakości połączenia podczas korzystania z Wi-Fi dzięki HP Extended Range Wireless LAN. Szybkie i niezawodne połączenie w gęstym środowisku bezprzewodowym dzięki opcjonalnemu Wi-Fi 6.































Źródło: Info Prasowe / HP