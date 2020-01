Zalman - kontrolery RGB Z-Sync w zestawie z wentylatorami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zalman Z-Sync to najnowszy kontroler umożliwiający szeroką konfigurację podświetlenia LED RGB, pracujący jednocześnie nawet z ośmioma urządzeniami. Kiedy warto zastosować takie rozwiązanie? Zawsze, gdy chcemy odpowiednio skonfigurować dużą liczbę podświetlanych wentylatorów lub pasków LED. Kontroler podłączany jest do płyty głównej za pomocą pinów przeznaczonych dla USB, a po jego bokach znajduje się 8 wejść 3-pinowych dla wentylatorów (3+1) i innych urządzeń. Każde z nich może być podświetlane indywidualnie. Oprogramowanie Z-SYNC umożliwia wprowadzenie osobnych ustawień dla każdego z podłączonych urządzeń.







Nic nie stoi na przeszkodzie, by np. przednie wentylatory świeciły się naprzemiennie na zielono i niebiesko, podczas gdy tylne np. na czerwono i żółto. Rozwiązanie Zalmana jest przy tym kompatybilne z systemem Razer Chroma.



Teraz na rynek trafiają trzy atrakcyjne zestawy, w których kontroler Zalman Z-SYNC uzupełniono trzema wentylatorami. Pierwszy, LF120 Z-SYNC, wykorzystuje koliste wentylatory z wbudowanym w obudowę paskiem LED RGB oraz zabezpieczeniem przed przenoszeniem wibracji na obudowę. Drugi zestaw, SF120 Z-SYNC korzysta z charakterystycznych wentylatorów o łopatach dwóch różnych długości. Takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie wysokiego przepływu powietrza przy zachowaniu rozsądnej prędkości obrotowej. Zestaw SF140 Z-SYNC powiela tę koncepcję, stosując jednakże większe, bo 140-milimetrowe wentylatory.



Za model SF120, przyjdzie nam zapłacić 65 PLN, SF140 ma kosztować 72 PLN, a LF120 - 263 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia