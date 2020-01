Oficjalna premiera AMD Radeon RX 5600 XT

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD wprowadziła dziś na rynek nową kartę graficzną AMD Radeon RX 5600 XT, która oferuje optymalne możliwości grającym w rozdzielczości 1080p. W tej klasie sprzętu nie było jeszcze tak wydajnej, tak napakowanej funkcjami i tak opłacalnej karty graficznej. AMD Radeon RX 5600 XT jest od dziś wprowadzany do sprzedaży w startowej cenie sugerowanej od 279 USD w ofertach producentów takich jak ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE czy XFX. Przy zakupie tej karty graficznej można otrzymać bezpłatnie 3-miesięczny abonament Xbox Game Pass for PC, który zapewnia dostęp do ponad 100 gier. Więcej szczegółów o tej nowej karcie graficznej znajdą Państwo -> TUTAJ.















Źródło: Info Prasowe / AMD