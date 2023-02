Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Cooler Master zaprezentowała właśnie nową wersję obudowy MasterBox TD500. Model Mesh V2 odznacza się przede wszystkim efektowną i praktyczną siatką FineMesh z konturem 3D, która powinna zapewnić wysoki przepływ powietrza i ochronę przed kurzem. Obudowa Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 cechuje się sporą pojemnością - w jej wnętrzu zmieszczą się nie tylko typowe płyty główne w formacie ITX, m-ATX czy ATX, lecz także niektóre platformy E-ATX (o wymiarach do 12" x 10.7"). O odpowiednią wentylację mają zadbać m.in. trzy fabrycznie zainstalowane rotory CF120 ARGB.







Na wyróżnienie zasługuje też górny panel I/O, który dzięki obsłudze standardu USB Gen 2 Typu-C ma zapewnić uniwersalną transmisję danych. Producent chwali się również dołączonym kontrolerem hubem ARGB/FAN, który ma umożliwić zarządzenie podświetleniem elementów niezależnie od konfiguracji sprzętowej i jednocześnie oferuje dodatkowe cztery gniazda wentylatorów.



Nowy model MasterBox TD500 Mesh V2 pozwala na bezproblemowy demontaż górnego panelu. Rozwiązanie to pozwoli uzyskać szybszy dostęp podczas montażu komponentów. Podobne właściwości ma boczny panel ze szkła hartowanego, którego obsługa nie wymaga dodatkowych narzędzi. Ponadto obudowa wyróżnia się zdejmowalną pokrywą dolnej zabudowy, która pozwoli wyeksponować zasilacz. W środku można zamontować w sumie do siedmiu wentylatorów o średnicy 120 mm, a także górny radiator 360 mm. Entuzjaści mogą mieć więc spore opcje konfiguracji obudowy.



Obudowa Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 niebawem powinna trafić do polskich sklepów. Jej cena sugerowana to 109.99 €uro. Produkt dostępny będzie w czarnej oraz białej wersji kolorystycznej.





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia