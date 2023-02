Nowa seria POCO X5 wchodzi na rynek

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

POCO, marka technologiczna popularna wśród generacji Z, wprowadza dwa nowe smartfony dla kochających rozrywkę użytkowników, którzy szukają nowego i wyjątkowego telefonu. Minęło już pięć lat od powstania pierwszego smartfonu POCO. W tym kontekście, nowe modele POCO X5 Pro 5G i POCO X5 5G to kamienie milowe rozwoju marki. POCO X5 Pro 5G wyróżnia się ulepszonymi funkcjami aparatu, większą szybkością przetwarzania i niesamowitym wyświetlaczem. Natomiast POCO X5 5G to niezwykle wszechstronny smartfon, wyróżniający się wysoką wydajnością, doskonałym ekranem i pojemną baterią.







Modele POCO z serii X podbiły serca młodych (i nie tylko) fanów technologii, dzięki wyjątkowym mobilnym funkcjom. Marka POCO jest niezwykle blisko swoich fanów. Uczy się ich preferencji i zwyczajów oraz dopasowuje do ich potrzeb parametry techniczne swoich produktów. Seria POCO X5 została zaprojektowana tak, aby zaspokoić wymagania i przekroczyć oczekiwania konsumentów.





POCO X5 Pro 5G - klucz do wygranej

POCO X5 Pro 5G ma wyjątkowy 6.7-calowy ekran Flow AMOLED. Ten typ wyświetlacza sprawia, że POCO X5 Pro 5G jest lekki, a przy grubości 7.9 mm jest najsmuklejszym dotąd urządzeniem z portfolio marki. Niezależnie od tego, czy nagrywamy lub oglądamy filmy, sprawdzamy media społecznościowe albo gramy, częstotliwość odświeżania 120 Hz zapewnia bardzo płynny obraz. Zdjęcia i filmy ożywają dzięki pełnemu pokryciu przestrzeni barw DCI-P3 i 10-bitowej głębi kolorów, a standard Dolby Vision sprawia, że wrażenia z oglądania są jeszcze lepsze.



POCO X5 Pro 5G został zaprojektowany, aby towarzyszył użytkownikowi zawsze i wszędzie. Ma funkcję przyciemniania ekranu 1920Hz PWM, która chroni wzrok podczas czytania i pracy w słabym świetle, na przykład późno w nocy. Mocny i responsywny chipset POCO X5 Pro 5G Snapdragon 778G (produkowany przez TSMC w procesie 6 nm) osiągnął wynik 5450932 punktów w benchmarku AnTuTu. To lepszy rezultat od uzyskanego przez nowo wydany, konkurencyjny chipset MediaTek Dimensity 1080. Snapdragon 778G 5G oferuje idealną równowagę między efektywnością energetyczną a wysoką wydajnością, dzięki czemu np. system aparatów działa szybciej niż w poprzednim modelu serii X. Wszystkie parametry POCO X5 Pro 5G zostały zoptymalizowane, aby poprawić wydajność: procesor obrazu (ISP) ma zdolność przetwarzania 2 gigapikseli na sekundę, a wspierany przez algorytmy sztucznej inteligencji chipset o wydajności do 12 TOPS sprawia, że aparat działa jeszcze płynniej.



Matryca aparatu 108 MP oznacza fotografię na profesjonalnym poziomie, obrazy o wysokiej rozdzielczości oraz doskonale widoczne kolory i szczegóły, nawet podczas robienia zdjęć w słabych warunkach oświetleniowych. POCO X5 Pro 5G obsługuje także nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K i ma przygotowane różne tryby nagrywania obrazu, które sprawiają, że tworzenie vlogów, rolek Facebooka czy stories na Instagram lub TikTok jest bardzo łatwe.



POCO X5 Pro 5G jest wyposażony w baterię o pojemności 5000 mAh, co przekłada się np. na ponad 5.5 godziny ciągłego nagrywania wideo w rozdzielczości 4K. Teraz można strumieniować na żywo lub fotografować przez cały dzień, nie martwiąc się o utratę zasilania. Dzięki turboładowaniu 67 W wystarczy krótka przerwa na kawę, aby szybko napełnić baterię do 30% w zaledwie 7 minut. Smartfon jest dostępny w 3 kolorach obudowy: Black, Blue, Yellow.





POCO X5 5G - wszystko gra

Zmieniając wyobrażenia o smartfonach średniej klasy, POCO X5 5G ma wszystko, czego potrzebują współcześni użytkownicy. Lekki i smukły POCO X5 5G waży zaledwie 189 g, jest wygodny w noszeniu i zawsze gotowy do działania. Fani mobilnych gier docenią 6.67-calowy wyświetlacz AMOLED DotDisplay, o częstotliwość odświeżania 120 Hz i kontraście 4 500 000:1, które gwarantują realistyczne wrażenia z rozgrywek, a szeroka gama kolorów DCI-P3 ożywia obrazy, oferując wizualną ucztę.



POCO 5X 5G jest wyposażony w chipset zapewniający płynne działanie Snapdragon 695. 8 GB wbudowanej pamięci RAM wystarczy do uruchamiania nawet najbardziej zaawansowanych aplikacji. Pamięć na przechowywanie programów, filmów i zdjęć to aż 256 GB. Ponadto technologia Dynamic RAM Expansion 3.0 obsługuje więcej aplikacji działających w tle, co ułatwia płynne przechodzenie od jednej aplikacji do drugiej.



Niezależnie od tego, czy często przełączasz aplikacje w telefonie, czy oglądasz filmy, bateria POCO X5 5G o pojemności 5000 mAh jest zawsze gotowa. Użytkownicy nie muszą martwić o jej stan, dzięki technologii szybkiego ładowania. Dołączona w zestawie ze smartfonem szybka ładowarka 33W pomoże naładować baterię do 100% w 68 minut – akurat tyle, ile potrzeba np. na przerwę na posiłek przed wznowieniem gry lub podczas nadrabiania zaległości w oglądaniu najnowszych filmów. Z naładowanym do pełna akumulatorem możesz korzystać z mediów społecznościowych przez 12 godzin lub oglądać filmy na YouTube przez 21 godzin. Smartfon jest dostępny w 3 kolorach obudowy: Black, Green, Blue.



Ceny i promocje

• POCO X5 Pro 5G, 8 + 256GB: 1799 PLN (oferta na start od 6.02.23 do 8.02.23: -200 PLN, czyli 1599 PLN).

• POCO X5 5G, 8 + 256GB: 1599 PLN (oferta na start od 6.02.23 do 8.02.23: -200 PLN, czyli 1399 PLN).



Smartfony będą dostępne w Polsce online na mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl i mi.com oraz u partnerów rynkowych: Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Techwish i X-Kom.



Nie będą dostępne w salonach i punktach Xiaomi Store. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów. Liczba urządzeń ograniczona. Dostępność w poszczególnych kanałach oraz kolory mogą się różnić. Wysyłka do nabywców urządzeń zamówionych od 6 do 8 lutego rozpocznie się od 15 lutego 2023.

































Źródło: Info Prasowe / POCO