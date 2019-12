Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master zaktualizował swoją ofertę o nową wersję chłodzenia AIO MasterLiquid ML360P Silver Edition. Zgodnie z nazwą, na chłodnicy, przewodach i bloku wodnym sprzężonym z pompą, dominuje kolor srebrny, który w połączeniu z efektami podświetlenia ARGB LED, daje bardzo fajny efekt wizualny. Na aluminiowej chłodnicy umieszczono trzy wentylatory 120mm, pracujące z prędkością do 1800 obrotów na minutę, przy ciśnieniu do 45 CFM i szumach w zakresie od 8 do 30 dBA. MasterLiquid ML360P wspiera wszystkie najnowsze gniazda, jak AM4, LGA115x, LGA2066, TR4 i sTRX4 (procesory Threadripper muszą skorzystać z zestawowego modułu montażowego). Ceny tego zestawu AIO, jeszcze nie podano.























Źródło: TechPowerUP