LG - Telewizory 8K Ultra HD z certyfikatem CTA

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Telewizory firmy LG Electronics jako pierwsze na świecie z nadmiarem spełniają wymagania stowarzyszenia CTA (Consumer Technology Association) definiujące nową generację urządzeń i usług 8K Ultra HD o rozdzielczości czterokrotnie większej od 4K i 16-krotnie większej od FHD. Oficjalna branżowa definicja oraz logo 8K Ultra HD zostały opracowane przez amerykańskie stowarzyszenie CTA, aby umożliwić sprzedawcom detalicznym oraz konsumentom łatwe rozpoznawanie produktów spełniających główne wymagania dotyczące rozdzielczości 8K Ultra HD. Telewizory Real 8K firmy LG, które zadebiutują na targach CES 2020, jako pierwsze z nadmiarem spełniają szczegółowe wymagania CTA odnośnie rozdzielczości, cyfrowych wejść, poszerzonego zakresu tonalnego, skalowania do wyższej rozdzielczości, głębi bitowej oraz metodologii pomiarów.







Definicja rozdzielczości 8K stosowana przez stowarzyszenie CTA jest oparta na współczynniku modulacji kontrastu, określonym przez Międzynarodowy Komitet ds. Metrologii Wyświetlaczy (ICDM). Zgodnie z zasadami wykonywania pomiarów, opartymi na modulacji kontrastu, aby wyświetlacz został sklasyfikowany jako 8K UHD, musi zawierać przynajmniej 33 miliony aktywnych pikseli oraz zapewniać współczynnik modulacji kontrastu wynoszący minimum 50%. Metodę pomiaru opartą na modulacji kontrastu stosują także inne organizacje normalizacyjne, takie jak International Organization for Standardization (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna).



Począwszy od stycznia 2020, każdy telewizor LG 8K będzie oznaczony logo 8K UHD stowarzyszenia CTA. Nowe telewizory przygotowane na rok 2020 umacniają czołową pozycję firmy LG, jako jedynego producenta oferującego telewizory Real 8K w dwóch kategoriach, OLED (LG SIGNATURE OLED 8K) oraz LCD (LG 8K NanoCell). Co więcej, wszystkie te telewizory zapewniają wartość współczynnika modulacji kontrastu na poziomie 90%, podczas gdy w przypadku części innych urządzeń dostępnych na rynku wartość ta pozostaje poniżej 50%.













Źródło: Info Prasowe / LG