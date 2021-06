Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master Notepal X150 Spectrum to podstawka chłodząca pod laptop, która ma być zarówno efektywna, jak i efektowna. Wyposażona w wentylator o średnicy 16 cm, ma cicho (maks. 26 dBA) generować strumień powietrza opływający spód notebooka. Nieskrępowaną cyrkulację ma umożliwić metalowa siatka typu mesh, którą pokryto lwią część podstawy. To wszystko powinno przełożyć się na zauważalnie niższą ciepłotę podzespołów i obudowy, a tym samym na wyższy komfort użytkowania laptopa. Jednocześnie Cooler Master Notepal X150 Spectrum może urozmaicić stanowisko pracy. Projektanci wkomponowali w podstawkę wielobarwny pas diod LED, który może efektownie rozświetlić przestrzeń roboczą i tchnąć w nią nowe życie.







Podstawka pod laptop Cooler Master Notepal X150 Spectrum posiada wbudowany hub USB. Oferuje on trzy porty USB 2.0 oraz jeden USB-C. Konstrukcja o wymiarach 386 x 280 x 58 mm ma być dobrym wyborem dla posiadaczy komputerów z ekranami o przekątnej do 17”.



Zainteresowani zakupem podstawki powinni przygotować około 170 PLN.





Dane techniczne:

• wymiary: 386 x 280 x 58 mm

• wentylator: 160 x 160 x 15 mm

• prędkość obrotowa wentylatora: 1000 obr./min. (+/-15%)

• przepływ powietrza: ok. 97 m3/h

• głośność: ok. 26 dBA

• pobór energii: 1.05 W

• gniazda: 3 x USB 2.0, 1 x USB-C

• Gwarancja: 2 lata

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia