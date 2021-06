realme zaprezentuje laptopa oraz tablet

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme już wkrótce rozszerzy swoje portfolio produktowe o nowe kategorie urządzeń. Już 15 czerwca zaprezentowane zostaną pierwszy laptop oraz tablet. Będzie to miało miejsce podczas globalnej premiery smartfona realme GT. Zgodnie z hasłem Dare To Leap, realme jest marką, która zawsze stara się reagować na rynkowe oczekiwania konsumentów – szczególnie ludzi młodych. Stąd decyzja o wprowadzeniu na rynek nowych produktów. Producent już wcześniej zapowiedział, że w 2021 roku wprowadzi do swojej oferty nowości z kategorii AIoT, w tym pierwszego robota sprzątającego realme TechLife Robot Vacuum.







Kolejnym krokiem będzie więc prezentacja laptopa oraz tabletu – kategorii urządzeń, których do tej pory w portfolio producenta brakowało. Oba produkty będą głęboko zintegrowane z ekosystemem AIoT oraz smartfonami realme.

Plan produktowy oraz założenia nowej strategii TechLife ogłoszą m.in.: Sky Li, CEO realme oraz Madhav Sheth, Wiceprezes oraz Dyrektor Generalny realme na Europę oraz Indie.





















Źródło: Info Prasowe / realme