Violectric V550, V550 Pro oraz V340

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wyspecjalizowany producent doskonale brzmiących i świetnie wykonanych wzmacniaczy słuchawkowych wprowadza na rynek trzy nowe modele swoich urządzeń. Są one dedykowane wszystkim melomanom, którzy chcą delektować się najwyższej klasy brzmieniem ze słuchawek, a przy tym oczekują też pełnej, przemyślanej i jednocześnie zaawansowanej funkcjonalności. Najnowsze modele są pozbawione wbudowanego przetwornika cyfrowo-analogowego, przez co stają się przez to dedykowanymi wzmacniaczami słuchawkowymi potrafiącymi napędzić praktycznie każde, nawet najbardziej wymagające słuchawki na rynku.







W pełni funkcjonalny i transparentny przedwzmacniacz

HPA V550 i V550 Pro posiadają także doskonały przedwzmacniacz oraz zbalansowane (XLR) i niezbalansowane (RCA) wyjścia liniowe, dzięki czemu możemy za pomocą tych wzmacniaczy dostarczać sygnał przykładowo do kolumn aktywnych i z poziomu wzmacniacza sterować zarówno głośnością, jak i wyborem żródeł. W przypadku V550 i V550 PRO także bezprzewodowo, gdyż oba te wzmacniacze posiadają w pełni funkcjonalne zdalne sterowanie za pomocą, którego możemy regulować nie tylko głośność, ale także i wybór wejść, wyjść i wyciszanie sygnału. Z kolei model V340 to nieco prostsza i bardziej przystępna cenowo wersja dla tych, którzy nie potrzebują wejść zbalansowanych i zdalnego sterowania. Zachowuje ona jednocześnie najwyższej klasy brzmienie dwóch droższych modeli, oferując przy tym tylko nieznacznie mniejszą moc (5000mW na kanał w V340 zamiast 6400mW na kanał w V550 i V550 PRO). A przy tym wciąż posiada wyjścia zbalansowane oraz w pełni funkcjonalny przedwzmacniacz.



HPA V550 PRO – najbardziej zaawansowana regulacja głośności na rynku

Model V550 PRO posiada dodatkowo, zamiast precyzyjnego potencjometru, regulację głośności opartą o drabinkę rezystorową sterowaną specjalnymi przekaźnikami. Przekaźniki te wybrano pod kątem zapewnienia jak największej transparentności dla sygnału, co sprawia, że rozwiązanie to oferuje znakomitą rozdzielczość oraz transparentność i to niezależnie od wybranego poziomu głośności.



Wysokiej klasy wzmocnienie dla słuchawek i nie tylko

Wzmacniacze słuchawkowe Violectric DHA V550 i V550 PRO posiadają jedno zbalansowane oraz dwa niezbalansowane złącza słuchawkowe umiejscowione na anodowanej na czarno oraz wykonanej z niezwykłą precyzją płycie czołowej. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku i kompatybilności, z tyłu urządzenia można ustawić wzmocnienie wstępne, dostosowując je zarówno do rodzaju używanych słuchawek, jak i także do poziomu źródła. Z kolei na przedniej płycie znajduje się również duży i ergonomiczny potencjometr głośności a także potencjometr balansu, który umożliwia dostosowanie poziomów lewego i prawego kanału do naszych potrzeb.



Zaawansowane i wszechstronne możliwości połączeniowe

Szeroki wachlarz wejść i wyjść sprawia, że nowe modele oferują także niezrównaną kompatybilność. W modelach V550 i V550 Pro do dyspozycji mamy jedno wejście zbalansowane (XLR) oraz dwa niezbalansowane (RCA) wejścia analogowe. W modelu V340 mamy dwa wejścia RCA oraz pełen zestaw wyjść liniowych – jedno zbalansowane i jedno niezbalansowane. Na przedniej ściance znajdziemy jedno zbalansowane wyjście słuchawkowe i dwa niezbalansowane wyjścia 6,3mm. Co istotne, zarówno tor słuchawkowy, jak i wyjścia liniowe mogą być używane zarówno osobno, jak i jednocześnie.



Najwyższej klasy komponenty i niezrównana precyzja wykonania

We wzmacniaczach DHA V550, V550 PRO i V340 firma Vioelectric zastosowała tylko najlepsze i pieczołowicie dobrane komponenty. Urządzenia te posiadają także pełen zestaw zabezpieczeń. Dodatkowe obwody zabezpieczające urządzenie przed prądem stałym, przeciążeniem i przepięciem oraz same słuchawki, opóźniają początkowy rozruch przy włączaniu. Cała ta elektroniczna finezja umieszczona jest w niezwykle solidnej, anodowanej w kolorze czarnym obudowie z precyzyjnie wykonaną i elegancką płytą czołową.



Violectric DHA V550 i V550 PRO oferują:

- Zdalne sterowanie do wyboru wejścia, głośności, wyjścia, wyciszenia

- 3 analogowe wejścia stereo, 2 x niezbalansowane RCA, 1 x zbalansowane XLR

- wybór wzmocnienia wstępnego w zakresie +/- 18 dB dla idealnego dopasowania między źródłem a słuchawkami

- zmotoryzowana regulacja głośności i kontrola balansu w przypadku model DHA V550

- w przypadku modelu DHA V550 PRO regulacja głośności zrealizowana na drabince rezystorowej sterowanej przekaźnikami

- 4 wydajne prądowo wzmacniacze oferujące maksymalnie 6400 mW mocy przy obciążeniu 50 omów oraz 21 V RMS przy 600 Ohm

- Monitorowanie wyjścia słuchawkowego pod kątem prądu stałego i przeciążenia

- Indywidualnie wybierane ścieżki słuchawek i wyjścia liniowego

- 2 pojedyncze wyjścia słuchawkowe: 6.3 mm jack, zbalansowane 4-pinowe XLR

- Wyjście liniowe: 1 x niezbalansowane RCA, 1 x zbalansowane XLR

- Adaptacja wyjścia liniowego sygnału do kolejnych urządzeń w zakresie +/- 18 dB

- 2 transformatory toroidalne oraz ponad 35000 μF pojemności filtrującej



Violectric DHA V340 oferuje:

- 2 analogowe wejścia niezbalansowane (RCA)

- wybór wzmocnienia wstępnego w zakresie +/- 18 dB dla idealnego dopasowania między źródłem a słuchawkami

- 4 wydajne prądowo wzmacniacze oferujące maksynalnie 5000mW mocy przy obciążeniu 50 omów oraz 21V RMS przy 600 omach

- Opóźnione załączenie słuchawek po włączeniu wzmacniacza

- Indywidualnie wybierane ścieżki słuchawek i wyjścia liniowego

- jedno zbalansowane wyjście słuchakowe z gniazdem 4-pin

- dwa niezbalansowane wyjścia słuchawkowe na gniazdach 6.3mm

- wyjście liniowe stereo zbalansowane na złączach XLR

- wyjście liniowe stereo niezbalansowane na złączach RCA

- jeden transformator toroidalny z zapasem mocy oraz ponad 26500 μF pojemności filtrującej.



Cena sugerowana w Polsce modelu Violectric DHA V50 wynosi 11000 PLN brutto, natomiast modelu DHA V550 PRO wynosi 13300 PLN brutto. Z kolei model DHA V340 kosztuje 7995 PLN brutto. Modele te dostępne są do zakupu w wybranych specjalistycznych sklepach audio a do odsłuchu w sklepach sieci MP3store, HiFiPro oraz innych specjalistycznych sklepach audio.

































Źródło: Info Prasowe / MIP