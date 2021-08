Cooler Master SK622 - z kablem czy bez? Ty wybierasz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Klawiatura mechaniczna Cooler Master SK622 to kompaktowa konstrukcja o wielkości 60% standardowej. Oferuje ona użytkownikom możliwość pracy zarówno w trybie przewodowym, jak i bezprzewodowym, korzystając z interfejsu Bluetooth 4.0. Producent podkreśla, że zachowano przy tym pełną kompatybilność ze wszystkimi wiodącymi platformami, tak desktopowymi (macOS, Windows), jak i mobilnymi (iOS, Android). W obudowie z pokrywą ze szczotkowanego aluminium znalazły się niskoprofilowe przełączniki mechaniczne. Użytkownik ma do wyboru switche czerwone, brązowe i niebieskie, tak więc fani charakterystyki liniowej lub wyraźnego kliku znajdą coś dla siebie.







Wokół urządzenia biegnie świetlny pas LED, który ma budować niepowtarzalny klimat. Wszystkie przyciski posiadają niezależne podświetlenie RGB. Te z kolei może wybierać spośród predefiniowanych efektów lub skonfigurować je samodzielnie. Trzeba przy tym nadmienić, że do zmiany tych, jak również innych ustawień, nie jest potrzebne dodatkowe oprogramowanie. Producent przewidział kombinacje klawiszy, które mają wycisnąć ze sprzętu pełnię możliwości, z tworzeniem makr włącznie. Jeśli jednak ktoś woli zanurkować w graficzny interfejs - jest dostępna aplikacja MasterPlus+. Pozwala ona na edycję ustawień i mapowań oraz zapisanie ich w profilach.



Hybrydowa klawiatura mechaniczna Cooler Master SK622 jest napędzana przez 32-bitowy chip ARM. N-Key rollover sprawia, że w trybie przewodowym liczba jednocześnie wciśniętych przycisków nie powinna mieć znaczenia - za każdym razem sprzęt ma niezwłocznie wyzwolić adekwatne akcje. Rezygnując z kabla klawiatura automatycznie przechodzi w tryb 6-przyciskowego rolloveru, oszczędzając energię.



Tę ostatnią uzupełnia się przy pomocy odłączanego kabla USB. Zestaw zawiera zabezpieczony plecionką przewód o długości 1,8 metra, który od strony urządzenia ma wtyczkę USB-C, a do połączenia z PC klasyczną USB typu A. Klawiatura Cooler Master SK622 została wyceniona przez producenta na około 549 PLN. Osoby, które chciałyby ją kupić, już mogą wypatrywać jej w polskich sklepach.





Dane techniczne:

• model: SK622

• typ: mechaniczna

• przełączniki: niskoprofilowe czerwone, niebieskie lub brązowe

• podświetlenie: pełne RGB, niezależne dla każdego przycisku

• procesor: ARM Cortex M0 (32-bit)

• wbudowana pamięć: 512 kB

• anti-ghosting:

- pełny N-Key rollover w trybie przewodowym

- 6-przyciskowy rollover w trybie bezprzewodowym

• częstotliwość próbkowania:

- 1000 Hz w trybie przewodowym

- 125 Hz w trybie bezprzewodowym

• łączność:

- przewód USB-C do USB-A o długości 1.8 metra, w oplocie

- Bluetooth 4.0

• sterowanie multimediami: tak (kombinacja FN + przycisk)

• dostępne kolory: czarny

• wymiary: 293 x 103 x 30,28 mm

• waga: 446 gramów

• obsługiwane systemy operacyjne: macOS od wersji 10.10, Windows od wersji 8, iOS od wersji 5, Android od wersji 3.2



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia