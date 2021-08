Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

nno3D GeForce RTX 3070 Ti X3 OC to karta graficzna napędzana przez GPU Nvidia Ampere GA104. W posagu wnosi 6144 rdzeni CUDA i 8 GB pamięci GDDR6X (256-bit). Chip ma osiągać w trybie Boost co najmniej 1785 MHz, czyli więcej niż konstrukcje referencyjne. Z kolei zegary pamięci pozostały bez zmian i wynoszą 19 Gbps. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by eksperymentować - kości VRAM przykryto radiatorem, z którego ciepło odprowadzają dwa ciepłowody. Producent chwali się, że taka konstrukcja chłodzenia obniża temperaturę modułów nawet o 10 stopni. Pozostałe elementy karty także uzbrojono w odpromienniki.







Łącznie konstrukcja ma sześć ciepłowodów o sumarycznej długości blisko 1.7 metra, a powierzchnia wymiany cieplnej przekracza 0.5 m kw. Przez cienkie żeberka powietrze tłoczą trzy 90-milimetrowe wentylatory. Posiadają one łopatki Scythe, które mają zapewnić wysoką wydajność przy ograniczonym poziomie hałasu.



Karta Inno3D GeForce RTX 3070 Ti X3 OC jest wzmocniona od spodu metalowym backplate’em. Projektanci wkomponowali w niego otwory, by ciepłe powietrze mogło łatwiej uchodzić na zewnątrz. Podobnie jak inne modele z serii RTX 30, wersja 3070 Ti X3 OC potrzebuje dodatkowego zasilania. Producent wyprowadził dwa gniazda PCI-Express 8-pin i rekomenduje zaopatrzenie się w zasilacz o mocy nie mniejszej niż 750 W.



Pod względem dostępności, status karty graficznej Inno3D GeForce RTX 3070 Ti X3 OC jest analogiczny do pozostałych GPU. Konstrukcja jest już oferowana przez sprzedawców, a producent cały czas pracuje nad zapewnieniem podaży spełniającej oczekiwania graczy.





Dane techniczne:

• procesor graficzny: GA104 (6144 rdzeni CUDA)

• taktowanie rdzenia w trybie boost: 1785 MHz

• pamięć graficzna: 8 GB GDDR6X

• przepustowość pamięci graficznej: 19 Gbps

• magistrala: 256-bit

• wyjścia wideo:

- HDMI 2.1

- 3 x DisplayPort 1.4a

• maks. rozdzielczość: 7680 x 4320 px

• interfejs: PCI-E 4.0 x16

• wymiary:

- długość: 300 mm

- szerokość: 112 mm

- wysokość: 2 sloty rozszerzeń

• zasilanie: 2 wtyczki 8-pin, zasilacz min. 750 W





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia