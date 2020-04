Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Seria wentylatorów Cooler Master SickleFlow 120 powiększa się. Nowe modele wnoszą szereg istotnych usprawnień, które mają pozytywnie przełożyć się na ich osiągi, trwałość i walory wizualne. Wentylatory z serii Cooler Master SickleFlow 120 ma cechować bardziej optymalny przepływ powietrza. Dzięki zastosowaniu łopatek o większej krzywiźnie i rozmiarze oraz zoptymalizowanym kształcie, strumień ma być lepiej uformowany, a generowane ciśnienie większe. Zadbano także o ramkę, której konstrukcja otrzymała dodatkowe wsporniki. Mają one zwiększyć jej stabilność, ograniczyć wywoływane powietrzem turbulencje i tym samym poprawić kulturę pracy.







Na tę ostatnią pozytywnie powinno wpłynąć również zmienione łożyskowanie. Producent chwali się zastosowaniem łożysk typu “rifle” i dwupoziomowego uszczelnienia. Ma ono zapobiegać dostawaniu się drobin kurzu, wyciekom substancji smarnej i zwiększać trwałość konstrukcji. Cooler Master SickleFlow 120 oferują żywotność na poziomie 160 000 godzin. Przy założeniu, że pracowałyby one nieprzerwanie w trybie 24/7, daje to ponad 18 lat.

Wyposażone w podświetlenie wentylatory Cooler Master SickleFlow 120 ARGB i RGB dostarczają bogatsze efekty świetlne. Producent obiecuje żywsze kolory i lepsze rozchodzenie się światła, dzięki zastosowaniu łopatek o mlecznobiałym odcieniu. Wersje z iluminacją posiadają szereg certyfikatów świadczących o ich bezproblemowej współpracy z systemami podświetlenia, które przygotowali producenci popularnych płyt głównych, tacy jak Asus, ASRock czy MSI.



Dla osób, które chcą wyróżnić swój komputer ale nie posiadają odpowiedniej płyty głównej, producent przygotował kontroler ARGB. Jest on dołączany do zestawu zawierającego trzy wentylatory Cooler Master SickleFlow 120 ARGB. W przypadku pojedynczych sztuk jest on oferowany jako dodatkowe akcesorium.



Użytkownicy zainteresowani zakupem jednego z nowych wentylatorów Cooler Master SickleFlow 120 będą mieli w czym wybierać. Producent przygotował wersje pozbawione podświetlenia, z diodami LED w kolorach białym, czerwonym lub niebieskim, oraz wersje RGB i ARGB. Do sklepów mają trafić one w ciągu najbliższych tygodni. Ich ceny kształtują się następująco:

• Cooler Master SickleFlow 120 (bez podświetlenia) - ok. 32 PLN

• Cooler Master SickleFlow 120 White/Red/Blue - ok. 40 PLN

• Cooler Master SickleFlow 120 RGB - ok. 60 PLN

• Cooler Master SickleFlow 120 ARGB - ok. 60 PLN

• Cooler Master SickleFlow 120 ARGB 3in1 (3 szt. i kontroler w zestawie) - ok. 169 PLN





Dane techniczne:

• łożyskowanie: rifle

• średnica wentylatora: 120 mm

• prędkość obrotowa: 650 ~ 1800 RPM (+/- 10%), regulacja PWM

• przepływ powietrza: maks. ok. 105 m3/h

• głośność: <27 dBA

• żywotność: 160 000 godzin

• złącze: 4-pinowe



Dostępne wersje:

• Cooler Master SickleFlow 120

• Cooler Master SickleFlow 120 White (białe podświetlenie LED)

• Cooler Master SickleFlow 120 Blue (niebieskie podświetlenie LED)

• Cooler Master SickleFlow 120 Red (czerwone podświetlenie LED)

• Cooler Master SickleFlow 120 RGB (podświetlenie RGB LED)

• Cooler Master SickleFlow 120 ARGB (adresowalne podświetlenie RGB LED)

• Cooler Master SickleFlow 120 ARGB 3in1 (3 szt. i kontroler w zestawie)



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia