Zalman na wirtualnych targach ALSO Channel Trends+Vision 2020

W targach Channel Trends+Vision biorą udział resellerzy z ponad dwudziestu krajów. Organizatorzy przewidzieli czas na prezentacje, webinaria, a także na część rozrywkową. Wśród obecnych firm znalazł się producent podzespołów komputerowych - Zalman. Osoby biorące udział w wirtualnym wydarzeniu mogą zapoznać się z nowościami tego południowokoreańskiego producenta. Wśród nich znalazły się: obudowy PC, układy chłodzenia, wentylatory i zasilacze. W pierwszej z wymienionych grup uwagę przyciąga nietuzinkowa obudowa Z-Machine 500. Jest to konstrukcja stworzona z myślą o high-endowych komputerach do gier. Jej atutem może być nie tylko nietypowy design, lecz także przestronność wnętrza.







Aktywne układy chłodzenia obejmują modele z różnych segmentów wydajnościowych. Oprócz modelu CNPS 20X dla najmocniejszych procesorów można zobaczyć m.in. oferowany w dwóch wariantach kolorystycznych CNPS 16X, wyposażony w efektowne podświetlenie RGB LED. Nie brakuje także modeli dla mniej wymagających i budujących miniaturowe komputery HTPC. Dla nich przygotowano chłodzenie CNPS 80G, którego wysokość wynosi niecałe 62 mm.



W programie znalazły się także zasilacze. Oprócz przystępnych cenowo wariantów z certyfikatami 80 Plus i 80 Plus Bronze producent prezentuje jednostki dla topowych komputerów. Mowa o serii ARX, która może się pochwalić pełną modularnością, certyfikatem 80 Plus Platinum (efektywność do 94%) i mocą do 1200 W. Oczko niżej znajdują się zasilacze z linii EBT II, które są równie mocne, wyposażone w duże (135 mm) wentylatory i oferujące sprawność opatrzoną certyfikatem 80 Plus Gold.





























