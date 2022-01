Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master TD300 Mesh to propozycja dla graczy, którzy chcą stworzyć efektowną i wydajną, a jednocześnie dość kompaktową stację do gier. Obudowa jest przeznaczona do montażu płyt mini-ITX i micro-ATX. Producent chwali się, że wewnątrz jest miejsce na karty graficzne o długości 344 mm oraz coolery procesora o wysokości do 166 milimetrów. Przestrzeni jest zatem więcej niż w niejednej obudowie dla pełnowymiarowych płyt ATX. Zwolennicy chłodzenia cieczą mogą zamontować trzy chłodnice, w tym dwie o długości 280 milimetrów. Tradycjonaliści znajdą mocowania na sześć wentylatorów. W standardzie producent dorzuca dwa śmigła SickleFlow o średnicy 120 milimetrów, wyposażone w adresowalne podświetlenie RGB LED.







W pakiecie znajduje się też hub z pięcioma kanałami ARGB i czterema PWM. Można więc dołożyć kolejne akcesoria, a zarządzanie nimi i towarzyszącym okablowaniem powinno być maksymalnie proste. Dostęp do wnętrza obudowy Cooler Master TD300 Mesh zapewniają m.in. okno wykonane z hartowanego szkła, a także demontowalny panel górny. Utrzymanie porządku mają z kolei ułatwić filtry przeciwkurzowe oraz system zarządzania przewodami. Na wyposażeniu nie zabrakło klatki na dyski, którą można przesuwać tak, aby uzyskać dodatkową przestrzeń na chłodzenie lub zasilacz. Łącznie na pokładzie zmieszczą się cztery dyski - dwa w rozmiarze 2.5” i kolejne dwa 2,5” lub 3.5”. Slotów na karty PCIe jest z łącznie cztery.



Obudowa Cooler Master TD300 Mesh dysponuje panelem I/O z dwoma portami USB 3.2 Gen 1, wejściem i wyjściem audio oraz przyciskiem pozwalającym na kontrolę akcesoriów podłączonych do huba ARGB/PWM. Całość wykonana ze stali, szkła i tworzyw sztucznych waży prawie sześć kilogramów.



Producent przygotował dwie wersje kolorystyczne - czarną i białą. Prezentowana obudowa trafi do sprzedaży jeszcze w styczniu, a jej cena nie powinna przekroczyć około 330 PLN.





Dane techniczne:

• model: TD300 Mesh, TD300 Mesh White

• dostępne opcje kolorystyczne: czarna, biała

• wymiary: 433 x 210 x 420.5 mm

• materiał: stal, szkło, tworzywa sztuczne

• waga: 5.85 kg

• obsługiwane formaty płyt głównych: m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 166 mm

• maks. długość karty graficznej: 344 mm

• maks. długość zasilacza: 140 mm (lub 325 mm bez kosza na dyski i przedniego radiatora)

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 4

• liczba zatok 2.5”: 2

• liczba zatok 3.5” / 2.5” Combo: 2

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

- 2 x 120/140 mm na górze

- 3 x 120 mm lub 2 x 140 mm z przodu (zainstalowane 2 x 120 mm ARGB LED)

◦ 1 x 120 mm z tyłu

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

- chłodnica 120/240/280 mm na górze

- chłodnica 120/240/280 mm z przodu

- chłodnica 120 mm z tyłu

• wyprowadzone złącza:

- 2 x USB 3.2 Gen 1

- 1 x wyjście słuchawkowe

- 1 x wejście mikrofonowe

- 1 x przycisk sterowania hubem ARGB/PWM (znajduje się w zestawie)





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia