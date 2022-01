Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W ramach projektu „XPS Revolt”, we współpracy z markami Dell i Intel, Brodka stworzy film, w którym wykorzysta 4 najlepsze prace konkursowe, zgłoszone przez twórców działających w nowych mediach. Konkurs „XPS Revolt by Brodka” potrwa 7 tygodni i jest adresowany do wszystkich amatorów i profesjonalistów, którzy realizują się twórczo w cyfrowym świecie. Prace, ilustrujące czym dla uczestnika jest piękno, wolność oraz moc twórcza, można zgłaszać w 4 kategoriach: Dźwięk, Obraz, Ruch, Znak. W praktyce oznacza to: motyw muzyczny, grafikę, zdjęcie, kolaż, wideo, animację, efekt 3D czy typografię.







Prace można zgłaszać na stronie xpsrevolt.pl, gdzie znajdują się również szczegółowe zasady konkursu.



Jaką rolę w projekcie pełni Brodka?

W projekcie „XPS Revolt” Brodka występuje w roli Dyrektor Kreatywnej, scenarzystki i reżyserki krótkiej impresji wideo, która ma w symboliczny sposób pokazać zjawiska wpływające na każdego twórcę, również digitalowego: piękno, wolność, moc twórczą. Kompletuje w tym celu wirtualny team kreatywny, który ciekawymi zgłoszeniami konkursowymi wzbogaci tę produkcję.



Czym jest EVOteka?

Wszystkie wyróżnione prace konkursowe trafiać będą do specjalnej galerii na stronie xpsrevolt.pl. EVOteka ma być cyfrową biblioteką twórczych inspiracji nie tylko dla Brodki, ale również dla wszystkich uczestników konkursu. Jego tematyka to nic innego jak przetłumaczenie na język sztuki trzech najważniejszych kryteriów dobrego laptopa, definiowanych przez Intel EVO: designu, mobilności i wydajności.



Kto realizuje kampanię?

Za koncept kreatywny i kompleksową obsługę „XPS Revolt” odpowiedzialna jest agencja reklamowa Pakaya. Kampanię inauguruje intrygujące artystyczne wideo wymyślone i wyreżyserowane przez Brodkę wspólnie z Przemkiem Dzienisem, cenionym w branży reżyserem reklam i wideoklipów. Film zrealizowało studio produkcyjne Papaya Films. Za zakup mediów odpowiedzialny jest MediaHub.



ak wygląda koncept kreatywny?

Na filmie androidalna, odrealniona Brodka zaprasza użytkownika do zanurkowania w świat wyobraźni i przełączenia się na tryb tworzenia. Zamknięta w swoim cyfrowym świecie pozwala twórcom wkroczyć do niego i trochę w nim namieszać.

















Źródło: Info Prasowe / DeLL