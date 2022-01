Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SPC Gear GD100 Onyx White to biurko, które może stać się trzonem stanowiska komputerowego, zbudowanego z jasnych akcesoriów i peryferii. Każdy element biurka został zaprojektowany mając na uwadze wygląd niezwykle wytrzymałego i zjawiskowego minerału onyks w rzadko spotykanej, białej odmianie. Biurko wyposażone jest w szereg praktycznych rozwiązań ułatwiających schludne ułożenie przewodów: metalową półkę pod wyprofilowanym blatem, płaską, gumową przelotkę oraz przepusty w nogach. Dzięki nim użytkownik może estetycznie zaaranżować okablowanie w taki sposób, by nie rzucało się w oczy. Karbonowe wykończenie blatu nie tylko świetnie wygląda, ale jest także łatwe w czyszczeniu i odporne na zadrapania.







Wygląd zaaranżowanego stanowiska komputerowego jest równie ważny, co jego funkcjonalność. Dlatego też design biurka GD100 Onyx White wzorowany jest na białej odmianie wyjątkowego i wytrzymałego minerału, jakim jest onyks — konstrukcja mebla przepełniona jest białymi, srebrnymi oraz szarymi elementami. Dzięki takiej stylistyce GD100 Onyx White jest wspaniałym dopełnieniem jasnego stanowiska komputerowego, składającego się z białych peryferii i akcesoriów.



Biurko SPC Gear GD100 Onyx White zostało zaprojektowane w taki sposób, by jak najlepiej wykorzystać ograniczoną przestrzeń w pomieszczeniu — pozwalając na zaaranżowanie wygodnego stanowiska, które nie będzie ograniczało Twoich możliwości w trakcie intensywnej rozgrywki. W GD100 — w odróżnieniu od powszechnie stosowanych bocznych przelotek z plastiku, które uniemożliwiają postawienie na blacie komputera — gumowa przelotka umiejscowiona jest w centralnej części biurka. Dzięki takiemu rozwiązaniu na głębokim blacie mieści się pełnowymiarowa obudowa ATX wraz z dużą podkładką pod mysz. Przy organizacji okablowania przyda się całkowicie płaska, niewystająca ponad blat biurka szeroka przelotka — zbiera kable w jedno miejsce, eliminując niepotrzebny bałagan na i pod powierzchnią biurka, a dzięki wykonaniu z gumy jest wytrzymała oraz zapobiega ich nadmiernemu przemieszczaniu się.



Specjalnie przygotowane przepusty w obu nogach biurka SPC Gear GD100 pozwalają na wygodne poprowadzenie przewodów wewnątrz nóg od podłogi aż po sam blat. Otwory w nogach pozwalają na przełożenie wtyczek o maksymalnym rozmiarze 3×5 cm. Kolejne udogodnienie to znajdująca się tuż pod blatem biurka metalowa półka na listwę zasilającą — dzięki niej wszystkie kable zasilające są w zasięgu ręki. Nie będziesz się już martwić o szereg zwisających przewodów czy krótki kabel zasilający od monitora i zbyt odległe umiejscowienie biurka od kontaktu.



Okiełznanie okablowania na wymarzonym stanowisku gracza nigdy nie było prostsze. W zestawie wraz z biurkiem znajdziesz także komplet rzepów, pomocnych przy aranżacji przewodów. Możesz nimi spiąć wszystkie kable od peryferii w jeden schludny pęk. Dołączone do biurka plastikowe zawieszki pozwalają na podwieszenie zwisających kabli w strategicznych miejscach, utrzymując je w ryzach. Zarówno przewody od peryferii, jak i ten od listwy zasilającej, możesz podwiesić tuż pod blatem, poza zasięgiem wzroku.



Dosunięte do ściany biurko utrudnia przygotowanie wymarzonego stanowiska gracza. Dzięki przemyślanemu kształtowi wycięcia z tyłu blatu SPC Gear GD100 Onyx White, można łatwo zamontować uchwyt do monitora czy w razie potrzeby poprowadzić dodatkowe kable, unikając otarć i zabrudzeń na ścianie oraz przesuwania całego stanowiska.



Biały blat został wykończony powłoką o atrakcyjnym, karbonowym wzorze, dzięki któremu biurko wygląda schludnie i przykuwa wzrok. Powierzchnia blatu jest także odporniejsza na zadrapania, a jego faktura zwiększa przyczepność podkładki pod myszkę.



Podstawą biurka są dwie szerokie, stalowe nogi. Ich szeroki profil zapewnia wysoką stabilność, a odkręcane gumowe nóżki chronią podłogę i pozwalają na wypoziomowanie biurka w razie nierówności. Wytrzymały, drewniany blat został wzmocniony dodatkowymi podporami.



Dane techniczne SPC Gear GD100 Onyx White:

• Kod produktu: SPG168

• EAN: 5903018664002

• Kolor: biały

• Szerokość blatu [mm]: 1140

• Głębokość blatu [mm]: 740

• Wysokość biurka [mm]: 733

• Grubość blatu [mm]: 18

• Przepusty w nogach: tak

• Materiał nóg: stal

• Materiał blatu: drewno (MDF)

• Maksymalne obciążenie [kg]: 80

• Gwarancja (miesiące): 24





































