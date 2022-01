TP-Link Tapo P110 - Mini Smart Plug WiFi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

TP-Link konsekwentnie rozbudowuje portfolio urządzeń smart home z serii Tapo. Tym razem do rodziny dołącza sterowane gniazdo zasilania z serii produktów Tapo. Tapo P110 od TP-Link można wykorzystać na wiele sposobów. Z pomocą tego gniazdka użytkownik może zarządzać podłączonym do niego sprzętem elektronicznym, kontrolować zużycie energii (co przełoży się na niższe rachunki za prąd) czy tworzyć harmonogramy, dzięki którym o konkretnej godzinie automatycznie włączy lub wyłączy dowolne podłączone do niego urządzenie. Inteligentne gniazdko pomoże także uniknąć zmartwień o pozostawione w domu włączone żelazko czy nieprzykręcony na czas nieobecności grzejnik.







Tapo P110 to także sposób, by skutecznie odstraszyć włamywacza. Programując automatyczne włączanie i wyłączanie światła o różnych porach, skutecznie można maskować nieobecność domowników. Smart Plug jest sterowany poprzez WiFi, ma kompaktową obudowę, zajmuje mało przestrzeni i nie utrudnia dostępu do sąsiednich gniazdek.



Produkt jest już dostępny w sprzedaży w cenie około 70 PLN. Urządzenie zostało objęte 24-miesięczną gwarancją producenta.



























Źródło: Info Prasowe / TP-Link