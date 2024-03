Cooler Master TD500 Max z preinstalowanym AiO oraz zasilaczem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master zaprezentował dziś TD500 Max, pierwszą obudowę ATX z serii Max. Stworzona z myślą o entuzjastach łączy ponadprzeciętną wydajność termiczną z przyjaznymi dla użytkownika funkcjami, stając się ciekawym wyborem w swojej kategorii. Obudowa Cooler Master TD500 MAX wyróżnia się preinstalowanym chłodzeniem wodnym Atmos 360 x 38 mm ARGB Max ver. Ten zaawansowany system chłodzenia wraz z trzema wentylatorami Mobius 120P ARGB ma bez problemu poradzić sobie z najnowszymi procesorami Intel Core 14 generacji. Dodatkowo, obudowę wyposażono w złącza kablowe, które upraszczają proces budowy i pozwalają użytkownikom osiągnąć maksymalną wydajność przy minimalnym wysiłku.







Obok chłodzenia typu AiO w obudowie zamontowano fabrycznie zasilacz Cooler Master GXII Gold 850W ATX 3.0. Model ten został wyposażony m.in. w półmostek Active Power Factor Correction (APFC), kontroler LLC i przetwornicę DC-DC. Ponadto wyróżnia go certyfikat 80 PLUS Gold, który gwarantuje ponad 90% sprawności przy typowych obciążeniach. Jego w pełni modularną konstrukcję docenią użytkownicy, którzy mają dość komplikacji przy instalacji i cenią sobie porządek w obudowie. Zadowoleni powinni być też entuzjaści oczekujący lepszego przepływu powietrza i jak najwyższej wydajności termicznej.



Przedni panel Fine Mesh

Cooler Master TD500 MAX posiada przedni panel wykonany w technologii Fine Mesh. Jego struktura w kształcie wielokątów charakteryzuje się konturem 3D i ma za zadanie zapewnić wysoki przepływ powietrza i filtrację kurzu. Obok tego w jej wnętrzu znajdziemy trzy preinstalowane wentylatory 120 mm na przodzie i jeden z tyłu obudowy. Na dole umiejscowiono funkcjonalny schowek na dodatkowe śruby ukryty pod pokrywą zasilacza. Nie zabrakło też dwóch filtrów przeciwkurzowych zamontowanych na dole i górze konstrukcji.



Przestronne wnętrze

Konstrukcja wykonana w większości ze stali, dobrej jakości tworzyw i szkła hartowanego należy do grupy najbardziej przestronnych z segmentu midi tower. Pozwala ona na montaż płyt głównych w formacie Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, kart graficznych o długości 380 mm oraz dwóch chłodnic wodnych o długości 360 mm i jednej 120 mm. Alternatywnie można zainstalować aktywne chłodzenie procesora o wysokości do 165 mm i do siedmiu wentylatorów o średnicy 120 mm wymuszających obieg powietrza.



Obudowa Cooler Master TD500 Max będzie dostępna w sprzedaży w kolorze Gun metal, a jej cenę ustalono na poziomie 1970 PLN

































źródło: Info Prasowe - Cooler Master