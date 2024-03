Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Natec Helix USB-C to funkcjonalna obudowa micro-ATX, która w portfolio marki Natec zagościła już jakiś czas temu. Przy niewielkich wymiarach zewnętrznych zapewnia pełną kompatybilność z nawet bardzo bogato wyposażonymi płytami głównymi micro-ATX i Mini-ITX, a od teraz – za sprawą zupełnie nowego portu USB-C (3.1) - oferuje jeszcze większą funkcjonalność i 2-krotnie szybszy transfer danych. Nowa wersja Natec Helix USB-C – podobnie jak poprzednik – pomieści aż 6 dysków. Użytkownik otrzymuje 3 miejsca na nośniki SSD 2.5”, 1 slot dla HDD 3.5”, a także 2 miejsca hybrydowe na dyski 2.5” / 3.5”. Jest też zatoka 5.25”, dzięki której możliwy staje się montaż np. napędu optycznego typu DVD lub Blu-ray.







Wnętrze ułatwi też budowę multimedialnych komputerów wyposażonych np. w kartę graficzną (do 330 mm długości) oraz powietrzne chłodzenie procesora (do 148 mm wysokości). Istotną zaletą i największą zmianą jest też łatwy dostęp do gniazd USB – tym razem z zupełnie nowym portem USB-C w standardzie 3.1 (10 Gbit/s). Oprócz niego, na froncie obudowy można znaleźć aż 3 porty USB Typu A (2 × USB 3.0 i 1 × USB 2.0). Całości dopełniają 2 gniazda audio (stereo + mikrofon).



Nie mogło zabraknąć też elementu, który zadba o optymalny przepływ powietrza. Natec Helix USB-C seryjnie wyposażono w cichy wentylator wyciągowy 80 mm, podpinany do płyty głównej z możliwością regulacji prędkości obrotowej. Wyciąga on podgrzane powietrze, co znacząco redukuje temperatury zamontowanych wewnątrz komponentów. Co istotne, Natec Helix USB-C umożliwia montaż dwóch dodatkowych wentylatorów o średnicy 120 mm. Wydzielone miejsca znaleźć można z przodu i z boku obudowy.



Obudowa Natec Helix USB-C jest już dostępna w sprzedaży. Rekomendowana cena detaliczna to 129 PLN.

































źródło: Info Prasowe - Natec