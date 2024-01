Cooler Master X-Silent 1100W

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Może być cicho i wydajnie? Cooler Master szykuje coś dla miłośników bez wentylatorowych komputerów, którzy potrzebują sporej mocy. Podczas nadchodzących targów CES 2024, producent ten zaprezentuje zasilacz nowej serii X-Silent o imponującej mocy 1100W. Taka moc dla "normalnych" zasilaczy, to już niemal standard, ale dla maszyn "fanless", to już spore wyzwanie. Na razie nie podano jeszcze dokładniejszych specyfikacji, ale ogromne radiatory i przewiewna obudowa robią wrażenie. W pełni modularne okablowanie będzie zawierać najnowszą wiązkę 12VHWPR do zasilania kart graficznych serii RTX 4000. Cena również nie jest jeszcze znana, ale z pewnością będzie drogo...















Źródło: VideoCardz