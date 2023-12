Chieftec STALLION 3 TYPE-C Version

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sporo części komputerowych przeszło niezłą rewolucję, jeśli chodzi o wygląd, co z pewnością jest następstwem wprowadzenia mody na podświetlenie diodami LED. Wpierw wentylatory, delikatnie podkreślone konkretnym kolorem, później z dodatkiem zmian barw RGB. Za nimu poszły płyty główne i moduły pamięci wpięte w banki na nich umieszczone. Równie szybko doceniono podświetlone klawiatury, co było poza upiększeniem, ruchem bardzo praktycznym w ich obsłudze, a zaraz po nic RGB LED dotarły do naszych myszy. Teraz już świeci w zasadzie wszystko, co umieszczamy w komputerze, karty graficzne, dyski SSD, systemy chłodzenia, a nawet zasilacze. Nie można również zapomnieć o obudowach, które również w okresie kilku lat przeszły mocną metamorfozę. Niektóre świecą, jak choinka, inne są przyjemnie stonowane, urozmaicając okolice naszego biurka.





Źródło: Klinika IN4

