LG CineBeam Qube 4K

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

LG Electronics przedstawia najnowszy projektor: LG CineBeam Qube (HU710PB). Nowy model 4K pozwala łatwo zmienić pomieszczenie w salę kinową. Wyróżnia się kompaktową i lekką konstrukcją z wygodnym uchwytem obracanym o 360 stopni, a jego minimalistyczny design sprawia, że będzie eleganckim dodatkiem do każdego wnętrza. Mimo że jest to jeden z najmniejszych projektorów na rynku, LG CineBeam Qube wyświetla obrazy w rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160) o przekątnej do 120 cali. Nowy model wyposażony jest w laserowe źródło światła RGB i najnowocześniejsze technologie udoskonalania obrazu LG. Generuje wyjątkowo wyraźny, ostry obraz o współczynniku kontrastu 450000:1 i 154-procentowym pokryciu przestrzeni barw DCI-P3.







Precyzja odwzorowania kolorów CineBeam Qube pozwala wyświetlać filmy i inne treści zgodnie z zamierzeniami ich twórców, a bogate kolory i głębokie czernie ożywiają każdą scenę oraz dodają jej głębi. Projektor ma ponadto funkcję automatycznej regulacji ekranu, która optymalizuje położenie i rozmiar obrazu, zapewniając doskonałe wrażenia z oglądania filmów czy seriali. Działający w systemie LG webOS 6.0 projektor CineBeam Qube umożliwia intuicyjną obsługę i łatwy dostęp do wielu usług streamingowych, takich jak Netflix, Disney+, Prime Video i YouTube*. Gdy projektor nie jest używany do oglądania treści, użytkownicy mogą za jego pomocą wyświetlać cyfrowe obrazy.



Odwiedzający mogą zapoznać się z LG CineBeam Qube wraz z najnowszymi innowacjami firmy na jej stoisku na targach CES (nr 16008, Centrum Konferencyjne w Las Vegas) w dniach 9-12 stycznia.





























Źródło: Info Prasowe - LG