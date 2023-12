Thermalright - wentylatory serii TL-M12

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś w komputerze świeci się niemal wszystko (no chyba że ktoś tego nie chce), a podświetlane wentylatory, to już żadna nowość. Jednak Marka Thermalright zaprezentowała swoje nowe wentylatory serii TL-M12, które mają podświetlenie RGB LED, ale rozwiązane trochę inaczej. Tutaj nie dostaniemy podświetlonych wirników, a iluminację z efektem głębokiego lustra, umieszczono na dwóch bokach ramki, które najczęściej są eksponowane w szybie obudowy, Dodatkowo drobniejsze punkty światła zdobią obudowę wentylatorów od strony frontu rotorów. Te efektowne "wiatraczki" uzbrojono w regulację obrotów PWM, a dodatkowa 3-pinowa wtyczka odpowiada za zasilanie iluminacji RGB. Wirnik zawieszono na łożyskowaniu FDB (Fluid Dynamic Bearing), wirujący z prędkością do 1500 RPM, o przepływie 47.6 CFM i ciśnieniu statycznym 1.31 mm H₂O, generując przy tym szumy na poziomie 23.2 dBA. Dostępna będzie wersja w kolorze czarnym i białym. Cen jeszcze nie podano.



























Źródło: TechPowerUP