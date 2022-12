Cooler Master partnerem wydarzenia Intel Overclocking Masters 2022

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już 9 grudnia 2022 roku odbędzie się turniej podkręcania procesorów Intel Overclocking Masters 2022. Wydarzenie skupione będzie wokół nowych jednostek Intel Core 13. generacji. Partnerem eventu została firma Cooler Master. Seria chipów Intel Core 13. generacji oparta jest na mikroarchitekturze Raptor Lake, która względem poprzedników wyróżnia się m.in. dodatkową pamięcią podręczną oraz jeszcze wyższymi taktowaniami. Czołowym modelem z tej rodziny jest Core i9-13900K z 24 fizycznymi rdzeniami (w konfiguracji 8P + 16E), który domyślnie pracuje z zegarem do 5.8 GHz. Zadaniem uczestników Intel Overclocking Masters 2022 będzie uzyskanie jeszcze wyższych częstotliwości przy użyciu niecodziennych systemów chłodzących.







Turniej będzie prowadzony pod czujnym okiem jednego z najlepszych overclockerów na świecie, Michała “Xtreme Addict” Vobożila. Wydarzenie odbędzie się 9 grudnia 2022 roku o godzinie 16:00 w Kinguin Esports Performance Center na ul. Poleczki 31A w Warszawie. Jednym z patronów Intel Overclocking Masters 2022 jest firma Cooler Master, która dostarczyła uczestnikom turnieju modularne zasilacze Cooler Master V750 Gold-V2 o mocy 750W.



Wspomniane modele to zasilacze w formacie ATX wykonane w topologii half-bridge LLC. Do ich produkcji wykorzystano japońskie kondensatory, a także zastosowano konwertery DC-DC. Dzięki temu mają one zagwarantować nieprzerwaną dostawę zasilania nie tylko podczas zmagań overclockerów, ale i oferować bezawaryjną pracę przez długie lata. Jednostka o mocy 750W w procesie certyfikacji uzyskała typową sprawność przekraczającą 90%, spełniając tym samym wymogi standardu 80 Plus Gold.































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia