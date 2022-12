Sharkoon RGB Wave

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kiedyś obudowy komputerów miały być tylko funkcjonalne i chroniły umieszczone w nich podzespoły komputera PC. Dziś stały się elementem dekoracyjnym mieszkania lub biura, a nawet małymi dziełami sztuki. W tą stronę zmierza na pewno firma Sharkoon prezentując swoją najnowszą konstrukcję RGB Wave. Jej przedni panel zgodnie z nazwą, został "pofalowany" w ekspozycji 3D (włókno węglowe i siatka Mesh), co w połączeniu z podświetleniem trzech frontowych wentylatorów 120mm RGB, dale bardzo ciekawy efekt iluminacji. Dodatkowy wentylator 120mm dostaniemy na tylnej ścianie, a opcjonalnie możemy jeszcze dołożyć dwa "wiatraczki" o średnicy do 140 milimetrów pod górnym panelem. W obudowie zmieścimy pięć dysków SSD, kartę graficzną o długości do 33.5 centymetrów i wieżowy schładzacz CPU o wysokości do 15.7 cm. Za model RGB Wave zapłacimy 74.90 Euro.



























Źródło: TechPowerUP