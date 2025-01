Creative - 7 nagród ’Best of CES’ zdobytych na CES 2025

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Creative Technology z dumą ogłasza zdobycie aż siedmiu prestiżowych nagród na targach „Best of CES 2025” przyznanych przez czołowe media technologiczne. Wyróżnienia te podkreślają zaangażowanie firmy Creative w dostarczanie innowacyjnych produktów audio o najwyższej jakości, wyjątkowej wydajności i niezrównanej wartości. Aurvana Ace Mimi, to zwycięskie słuchawki, które redefiniują personalizację dźwięku, dostosowując brzmienie do indywidualnych profili słuchowych użytkowników. Wyposażone w przetworniki xMEMS i kodek LDAC, zapewniają krystaliczną czystość dźwięku oraz bogactwo szczegółów, tworząc niezwykle wciągające doznania audio.







Dzięki technologii Mimi Sound Personalization, słuchawki dostosowują dźwięk do indywidualnych zdolności słuchowych każdego użytkownika. Proces personalizacji rozpoczyna się od prostego testu słuchu w aplikacji Creative, po którym generowany jest profil dźwiękowy odzwierciedlający możliwości słuchowe. Technologia ta nie tylko poprawia jakość odsłuchu, ale także chroni słuch poprzez zmniejszenie potrzeby podgłaśniania dźwięku. Aurvana Ace Mimi łączą przetworniki xMEMS z kodekiem LDAC, oferując bogactwo detali i szeroką paletę częstotliwości. Bas jest mocny i wyraźny, średnie tony pełne, a wysokie świeże i klarowne, co pozwala na odkrywanie nowych niuansów w ulubionych utworach.



Pebble Nova zapewniają nieskazitelny dźwięk, ale także stają się urzekającym elementem centralnym w każdej przestrzeni. Dzięki współosiowej konstrukcji przetwornika, Pebble Nova łączy głośnik wysokotonowy i niskotonowy, zapewniając płynny, bogaty dźwięk w pełnym spektrum audio. Przetworniki, ustawione pod kątem 45°, kierują dźwięk bezpośrednio do uszu użytkownika. Dzięki dołączonemu stojakowi, użytkownicy mogą podnieść głośniki, uzyskując lepszą projekcję dźwięku oraz bardziej elegancki wygląd. Oświetlenie RGB, posiada pełne spektrum kolorów. Pebble Nova posiadają połączenia przesyłania dźwieku strumieniowego Bluetooth 5.3, odtwarzanie dźwięku przez USB oraz dzięki wejściu AUX 3,5 mm. Aplikacja Creative umożliwia dostęp do zastrzeżonych technologii audio Acoustic Engine, w tym surround, Smart Volume, Bass, Dialog+ i Crystal Voice, pozwalając użytkownikom na pełne dostosowanie ustawień dźwięku oraz oświetlenia RGB do ich indywidualnych preferencji.



TGIF X Creative T0 Aurena - Nowatorski fotel gamingowy T0 Aurena, wyposażony w zintegrowany system głośników wykorzystujący technologię Creative SoundBlaster CMSS-3D+. Ta przełomowa technologia dostarcza wielowymiarowy, przestrzenny dźwięk, idealny do gier i filmów. Właśnie dzięki tej technologii, system może zapewnić realistyczne wrażenia dźwiękowe w kompaktowej konfiguracji stacjonarnej. System głośników T0 Aurena został zaprojektowany z wykorzystaniem dedykowanej karty dźwiękowej wbudowanej bezpośrednio w fotel. Serce systemu stanowi chip X-Fi od Creative, obsługujący funkcję CMSS-3D+, który wspiera sprzętowe przyspieszanie procesów dźwiękowych za pomocą procesora DSP. Rezultat? Wyjątkowo szczegółowy i precyzyjny dźwięk, pozwalający graczom nie tylko słyszeć, ale wręcz poczuć każdy szelest, krok czy strzał w grze.





Zdobyte wyróżnienia:

1. SoundGuys:: Best of CES 2025: Sprzęt audio, który robi różnicę – Nagroda za słuchawki TWS Aurvana Ace Mimi, które zostały wyposażone w przetworniki xMEMS oraz spersonalizowany dźwięk oparty na technologii Mimi, oferującej wyjątkowe brzmienie premium w atrakcyjnej cenie.

2. Gear Patrol: Najlepsze nowe technologie i gadżety CES 2025 – Wyróżnienie dla Aurvana Ace Mimi za idealne połączenie przystępnej ceny, zaawansowanych funkcji i imponującego dźwięku.

3. TechRadar: 5 najlepszych zestawów dousznych słuchawkowych na CES 2025 – Docenienie Aurvana Ace Mimi za wyjątkową jakość dźwięku i bezkonkurencyjną cenę.

4. Rolling Stone: CES 2025: Ponad 35 najlepszych rzeczy, które zobaczyliśmy – Uznanie dla Aurvana Ace Mimi za dostarczanie wysokiej jakości dźwięku w stylowym i kompaktowym designie.

5. PCWorld: Najlepsze na CES 2025: Technologie komputerowe i domowe, które nas zachwyciły – Nagroda za niezwykłą czystość, dynamiczny bas w Aurvana Ace Mimi, a szczególnie w kontekście przystępnej ceny.

6. Ecoustics: Najlepsze na CES 2025: Produkty audio/wideo, które zrobiły na nas największe wrażenie – Wyróżnienie dla Pebble Nova za imponującą jakość dźwięku i elegancki wygląd.

7. CGMagazine: Najlepsze na CES 2025 – Nagroda, dla profesjonalnego fotela TGIF X Creative T0 Aurena Desktop Theatre System, za innowacyjny design z wbudowanymi tylnymi głośnikami, które zrewolucjonizują doświadczenie dźwięku przy biurku.

























źródło: Info Prasowe - Creative