Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Creative Technology wprowadza na rynek bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Creative Aurvana Ace 3, który ma za zadanie wyznaczyć nowy standard w dziedzinie osobistego sprzętu audio. Najnowszy zestaw został wyposażony w wielokrotnie nagradzany system przetworników półprzewodnikowych xMEMS, technologię Snapdragon Sound, kodek aptX Lossless oraz nowoczesną personalizację dźwięku Mimi Sound Personalization. Aurvana Ace 3 przenosi spersonalizowany odsłuch audio na wyższy poziom, na nowo definiując sposób odbierania dźwięku niezależnie od czasu i miejsca. We współpracy z Mimi Hearing Technologies słuchawki douszne oferują funkcję Mimi Sound Personalization, inteligentną funkcję, która dostosowuje dźwięk do indywidualnego profilu słuchowego użytkownika.







Można to porównać do indywidualnego dopasowania sprzętu audio do uszu, dzięki czemu każda nuta, każdy rytm i każde słowo brzmią idealnie. W połączeniu z przełomowym systemem podwójnych przetworników xMEMS, technologią LDAC zapewniającą dźwięk w wysokiej rozdzielczości, otrzymujesz krystalicznie czyste, wciągające i naprawdę imponujące wrażenia dźwiękowe. Aurvana Ace 3 jest również wyposażona w zaawansowane funkcje, takie jak wykrywanie noszenia, które wstrzymuje odtwarzanie muzyki w momencie wyjęcia słuchawek z uszu, tryb kontroli hałasu, hybrydową aktywną redukcję szumów (ANC) i wiele innych majstersztyków z branży audio. Przyjrzyjmy się, co sprawia, że Aurvana Ace 3 będzie najlepszym towarzyszem audio.



Personalizacja dźwięku Mimi

Jest to technologia audio opracowana i zaprojektowana w celu dostosowania dźwięku do indywidualnego profilu słuchowego użytkownika. Nie ma na świecie dwóch identycznych profili słuchowych, a technologia ta działa poprzez ocenę zdolności słuchowej danej osoby za pomocą szybkiego i nieinwazyjnego testu słuchu, który można wykonać za pomocą aplikacji Creative. Test zajmuje tylko kilka minut i pozwala stworzyć unikalny profil słuchowy. Po utworzeniu profilu słuchowego technologia automatycznie dostosowuje sygnały audio w czasie rzeczywistym, aby skompensować wszelkie wrażliwości lub ubytki słuchu, zapewniając, że każda słyszana częstotliwość jest dostosowana do Twoich uszu. Aktywacja tej technologii pozwala na bardziej spersonalizowane i ulepszone wrażenia słuchowe, gdzie dźwięk jest dostosowany specjalnie do Twoich potrzeb słuchowych, dzięki czemu muzyka, filmy, podcasty i inne treści są znacznie przyjemniejsze i bardziej dostępne.



Czym napędzane są słuchawki Ace 3?

Sercem słuchawek jest zaawansowany system podwójnych przetworników xMEMS, połączonych ze specjalnie dostrojonymi 10-milimetrowymi przetwornikami dynamicznymi. Za jakość dźwięku odpowiada bezprzewodowa transmisja Bluetooth 5.4, kodeki audio AptX Adaptive, LDAC, LC3, AAC, SBC, autorska technologia Super X-Fi READY (nie obsługuje treści strumieniowych innych firm, takich jak Netflix, YouTube i Spotify), która ma za zadanie odwzorować dźwięk z wysokiej klasy systemów wielogłośnikowych i przenieść go za pomocą słuchawek bezpośrednio do odbiorcy. Dźwięk przestrzenny w technologii Super X-Fi uzyskamy na lokalnie przechowywanych treściach za pośrednictwem aplikacji SXFI, która działa jak odtwarzacz.



Tryb kontroli hałasu i otoczenia

Aktywna Redukcja Szumów (ANC) wykrywa hałas w otoczeniu za pomocą wbudowanych mikrofonów w lewej i prawej słuchawce. Działa poprzez wysyłanie sygnałów o równym poziomie, ale poza fazą, które eliminują sygnały szumu odbioru. Tryb Ambient kontroluje zakresu dźwięku przestrzennego, przez co pozwala zachować świadomość wydarzeń dziejących się wokół nas i umożliwia prowadzenie rozmów, z osobami z otoczenia, bez konieczności wyjmowania wkładek dousznych. Tryb kontroli hałasu działa optymalnie w przewidywalnym, ale stałym hałasie o niskiej częstotliwości, takim jak pociąg, autobus lub samolot. Gwałtownie zmieniające się dźwięki, na przykład rozmowy ludzi na ulicy, są kompensowane w inny sposób i mogą niezależnie wpływać na moc wyjściową każdej słuchawki.



I jeszcze więcej

Zestaw wyposażono w sześć mikrofonów, po trzy z każdej strony, dzięki czemu wszystkie rozmowy będą krystalicznie czyste i wyraźne. Aurvana Ace 3 oferują funkcję wykrywania noszenia, Bluetooth 5.4, obsługę asystenta głosowego i sterowanie dotykowe. Słuchawki mają wodoodporność na poziomie IPX5. W zestawie znajduje się pięć różnych rozmiarów silikonowych wkładek dousznych. Słuchawki obsługują tryb mono i można używać każdej z nich niezależnie.



Bezprzewodowe ładowanie i do 26 godzin odtwarzania

Aurvana Ace 3 charakteryzuje się bardzo dobrą wydajnością akumulatorów względem wielkości słuchawek jak i ich wagi. Cały zestaw zapewnia do 26 godzin łącznego czasu odtwarzania na jednym ładowaniu. Sam zestaw słuchawkowy umożliwia odsłuch do 7 godzin odtwarzania przy umiarkowanym poziomie głośności. Etui posiada dodatkową funkcję ładowania bezprzewodowego ze standardem Qi.



Cena i dostępność:

Aurvana Ace 3 jest już dostępna na stronie creative.com/ace3 w sugerowanej cenie detalicznej 639 PLN. Informacje na temat dostępności w lokalnych sklepach można uzyskać u autoryzowanych sprzedawców w swoim regionie.





























źródło: Info Prasowe - Creative