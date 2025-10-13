Elgato Embrace

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Elgato, marka należąca do CORSAIR, ogłosiła dziś premierę swojego pierwszego krzesła studyjnego: Embrace. Zaprojektowane od podstaw z myślą o creators, profesjonalistach i wszystkich, którzy spędzają długie godziny przy biurku, Embrace zapewnia trwałe wsparcie w formie, która płynnie dopasowuje się do każdego otoczenia. Efekt? Krzesło, które stawia na postawę zamiast pozy i oferuje funkcje klasy premium, realnie zwiększające komfort – bez krzykliwej estetyki. Streaming, wideorozmowy, praca, granie – spędzamy wiele godzin w pozycji siedzącej. Embrace powstało właśnie z myślą o takich sesjach, w których ciało i umysł muszą pozostać w równowadze. Oddychające oparcie z siateczki, luksusowa wyściółka, siedzisko z krawędzią typu waterfall, precyzyjna regulacja – wszystko zaprojektowane z myślą o różnych sylwetkach i indywidualnych potrzebach użytkownika.







Embrace oferuje niezależną regulację wysokości i głębokości siedziska, podparcia lędźwiowego oraz pięciostopniową regulację kąta nachylenia z mechanizmem blokady – rozwiązanie typowe dla specjalistycznych krzeseł ergonomicznych. Do tego dochodzą podłokietniki 4D, wyprofilowany zagłówek i pojedyncze, subtelne logo na oparciu.



Dobrze wygląda w każdym wnętrzu

Czy to studio produkcyjne, sala montażowa, biuro czy domowe miejsce do pracy – Embrace świetnie odnajduje się w każdej przestrzeni. Krzesło wspiera różne style i tryby pracy – od pełnego skupienia po momenty kreatywnej refleksji. Montaż jest wyjątkowo prosty. Od rozpakowania do gotowego stanowiska mija zaledwie kilka minut – bez ciężkiego dźwigania i bez zbędnych komplikacji. Po złożeniu Embrace nie dominuje przestrzeni – jego stonowany design wpasowuje się w otoczenie, zamiast z nim konkurować. Pod estetyczną obudową kryje się konstrukcja stworzona z myślą o długoterminowym użytkowaniu. Siatka nie traci sprężystości z czasem, formowana pianka zachowuje swój kształt i komfort, a wszystkie elementy ruchome – od siłownika gazowego po kółka – działają płynnie i niezawodnie. To jakość wykonania, która sprzyja wielogodzinnej pracy – bez zmęczenia i bez problemów.



Komfort dla twórców

Wraz z Embrace Elgato wkracza na rynek mebli studyjnych, wypełniając lukę, która istniała od dawna: ergonomiczne krzesła z funkcjami premium – teraz łatwiej dostępne. Obniżając barierę wejścia, Elgato czyni swoje ekosystemy nie tylko bardziej wszechstronnymi i wydajnymi, ale także wygodniejszymi w codziennej pracy.



Dostępność

Embrace będzie dostępne w tegorocznym sezonie świątecznym. Aby otrzymać powiadomienie, gdy tylko pojawi się w sprzedaży, zarejestruj się na stronie: e.lga.to/embrace-notify-me.



























źródło: Info Prasowe - CORSAIR