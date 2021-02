Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Creative Technology wprowadził zestaw słuchawkowy Creative HS-720 V2, umożliwiający szybkie i łatwe prowadzenie rozmów w trybie online, przeznaczone do laptopów, komputerów PC i Mac posiadających wejście USB. Wersja druga tych popularnych słuchawek oferuje odświeżony wygląd i zupełnie nowe funkcje. Słuchawki łączą się całkowicie automatycznie z urządzeniami typu laptop, komputer, oferując proste cyfrowe połączenie audio USB typu plug-and-play. Mikrofon pojemnościowy wyposażony jest w funkcję aktywnej redukcji szumów, która ma za zadanie zapewnić czystą i wyraźną komunikację głosową.







Kolejna z funkcji mikrofonu to boczne monitorowanie otoczenia, które polega na nasłuchiwaniu otoczenia, zbieraniu głosu osób przebywających obok a następnie przekazywaniu go bezpośrednio do słuchawek, co pozwala również na bezproblemową komunikację głosową z osobami w pobliżu. Zestaw słuchawkowy posiada na przewodzie pilot sterowania, dzięki któremu można łatwo uzyskać dostęp do funkcji, takich jak wyciszanie mikrofonu, odtwarzanie, regulację głośności, odbieranie rozmów i inne.



Zestaw słuchawkowy HS-720 V2 jest bardzo wygodny i wyjątkowo lekki. Jego waga to niespełna 135g. Wyściełany pałąk, wygodne nausznice i waga sprawiają, że słuchawki nadają się do długiego użytkowania bez obciążenia dla głowy i uszu. Za dźwięk odpowiadają specjalnie dostrojone 30 milimetrowe przetworniki neodymowe z pasmem przenoszenia 20 Hz- 20 kHz.

Zestaw słuchawkowy Creative HS-720 V2 nie wymaga instalacji oprogramowania ani konfigurowania ustawień, wystarczy go podłączyć do portu USB-A. Ten łatwy w obsłudze zestaw słuchawkowy jest przeznaczony do każdego komputera lub komputera przenośnego PC, lub Mac i współpracuje ze wszystkimi popularnymi aplikacjami do konferencji online, takimi jak Microsoft Teams, Skype, Zoom, Cisco WebEx i innymi.



HS-720 V2 jest dostępny w atrakcyjnej cenie 149 PLN na stronie Creative.com.



























Źródło: Info Prasowe / Creative