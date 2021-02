XPG Spectrix S20G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma XPG, znana z gotowych systemów, podzespołów komputerowych lub akcesoriów dedykowanych graczom, prezentuje nowość w postaci dysku Spectrix S20G. Produkt charakteryzuje się dobrą wydajnością, bogatym podświetleniem RGB, które układa się w kształt litery X. Nowość od XPG wykorzystuje sprawdzony interfejs PCIe 3.0 x4 oraz protokół NVMe 1.3. Zapewnia to wydajność odczytu/zapisu do 2500/1800 MB/s, co jest znaczącym progresem wobec dysków SSD opartych o interfejs SATA. Ponadto, jak na dobry produkt przystało, nowość jest w pełni kompatybilna z ostatnimi procesorami od Intela bądź AMD.







Warto wspomnieć o tym, że dysk wspiera technologię korekcji błędów LDPC, 256-bitowe szyfrowanie AES oraz jest objęty 5-letnią gwarancją. SSD został też wyposażony w fabryczny, aluminiowy radiator wraz z wkładkami RGB wyłożonymi w literę X. Barwę podświetlenia można zmieniać za pomocą oprogramowania XPG Prime.



Spectrix S20G będzie występował w wersjach o pojemności 500 GB i 1 TB w cenie kolejno 289 PLN i 479 PLN.





















Źródło: Info Prasowe / XPG