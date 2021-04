Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Creative Technology wprowadza do sprzedaży nową kamerę internetową Creative Live! Cam Sync 1080p V2. Kamera Creative została specjalnie zaprojektowana by spełnić oczekiwania osób pracujących zdalnie, uczących się w domu jak i początkujących streamerów, którym zależy na dobrym obrazie i dobrej komunikacji. Kamera jest wyposażona w szerokokątny i jasny obiektyw Full HD o polu widzenia 77 stopni. Dla zapewnienia wysokiej jakości, krystalicznej czystości rozmów producent umieścił w urządzeniu dwa wielokierunkowe mikrofon typu MEMS, które zintegrował z autorskim, inteligentnym oprogramowaniem SmartComms.







Creative Cam Sync 1080p V2 jest kompatybilna z systemami zgodnymi z certyfikatami UVC i wymaga tylko dostępnego portu USB typu A. Kamera jest prosta i wygodna w obsłudze, nie wymaga instalowania dodatkowych sterowników i działa natychmiast po podłączeniu do USB na komputerach PC lub Mac. Kamerka zapewnia wysokiej jakości obraz Full HD, którego rozdzielczość to nawet 1080P dla 30 klatek. Kamera jest wyposażona w klips montażowy, który zapewnia użytkownikom większą elastyczność w znalezieniu najlepszego kąta widzenia. Dodatkowo w klipsie znajduje się gwint, do którego możemy podłączyć większość standardowych statywów.



Dzięki najnowszemu zestawowi oprogramowania SmartComms zestaw Live! Cam Sync 1080p V2 oferuje inteligentniejszy i łatwiejszy sposób komunikacji online. Zupełnie nowa funkcja VoiceDetect umożliwia użytkownikom swobodne mówienie bez zakłóceń, ponieważ mikrofon automatycznie włącza się lub wyłącza w oparciu o technologię wykrywania głosu. Funkcja NoiseClean-out ma za zadanie redukcję niepożądanych szumów statycznych w tle podczas połączeń wideo. Wszystkie te funkcje są dostępne w najnowszej aplikacji Creative, którą można pobrać na dowolną platformę z systemem Windows 10.



Zastosowane technologie w kamerze zapewniają czystą, nie zakłóconą komunikację, łatwą konfigurację, kompatybilność z popularnymi aplikacjami do wideokonferencji, takimi jak Zoom, Skype, Microsoft Teams, Cisco WebEx, Google Meet, Facebook Messenger i innymi, Creative Live! Cam Sync 1080p V2 to kamera internetowa, która powinna spełnić nasze oczekiwania wobec tego typu urządzeń.



Cena i dostępność

Kamera Creative Live! Cam Sync 1080p V2 można kupić w cenie 279 PLN i jest dostępna na stronie Creative.com.























Źródło: Info Prasowe / Creative