PNY - NVIDIA RTX A5000 i NVIDIA RTX A4000

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kiedy NVIDIA zaprezentowała skierowaną do profesjonalistów kartę graficzną NVIDIA RTX A6000, opartą o architekturę NVIDIA Ampere, wiele osób zaczęło się zastanawiać jakie inne produkty zostaną zapowiedziane, aby uzupełnić tę linię produktową. Wraz z konferencją GTC21 oczekiwanie dobiegło końca. Do RTX A6000 dołączają karty NVIDIA RTX A5000 i NVIDIA RTX A4000, a PNY podejmuje zdecydowane kroki, aby oba produkty jak najszybciej trafiły do jak najszerszego grona artystów, projektantów, inżynierów i naukowców. Zarówno PNY jak i NVIDIA wierzą w słowa wizjonera nauk informatycznych Alana Kaya, że "najlepszym sposobem na przewidzenie przyszłości jest jej wymyślenie." PNY oraz NVIDIA są mocno zaangażowane w takie działania.







Architektura NVIDIA Ampere opiera się na mocy NVIDIA RTX i oferuje następną generację akceleracji obliczeń wizualnych. Miliony profesjonalistów pracujących z dowolnego miejsca na świecie, w różnych warunkach i okolicznościach, polegają na szerokiej gamie urządzeń, które zapewniają moc i wydajność niezbędną do efektywnej pracy.



NVIDIA RTX A5000 i RTX A4000 szybko staną się kluczowymi rozwiązaniami dla profesjonalistów, dzięki rdzeniom RT drugiej generacji implementującym ulepszony ray tracing w czasie rzeczywistym. Rdzenie Tensor trzeciej generacji zapewniają znaczny wzrost wydajności mocy obliczeniowej wspartej akceleracją AI – niektóre bez zmian w kodzie. To wszystko, połączone z bardziej wydajnymi rdzeniami CUDA, zapewnia niezwykle wydajną, fotorealistyczną i kinową jakość grafiki, zdecydowanie przyspiesza symulacje CAE FP32 i radykalnie zwiększa możliwości aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję i wymagających akceleracji GPU.



NVIDIA RTX A5000 ma 64 rdzenie RT drugiej generacji, 256 rdzeni Tensor trzeciej generacji oraz 8192 rdzenie CUDA w połączeniu z 24 GB pamięci graficznej GDDR6 ECC (48 GB z NVLink). Zapewnia to moc, wydajność i wsparcie ISV dla budowania produktów następnej generacji, projektowania krajobrazów miejskich przyszłości i tworzenia wciągającej rozrywki jutra - już dziś. A wszystko to z poziomu twojej stacji roboczej. Opcjonalne łącze NVLink umożliwia łączenie pamięci GPU i skalowanie wydajności, a obsługa synchronizacji sprzętowej (opcjonalna karta rozszerzenia) pozwala na tworzenie ogromnych automatycznych wirtualnych środowisk (CAVE), interaktywnych systemów digital signage, wydarzeń na żywo, cyfrowych wirtualnych studiów i ciągów produkcji wraz z renderowaniem Frame Lock, wizualizacją i klastrami symulacyjnymi. RTX A5000 jest przygotowany do obsługi AR/VR/XR i z łatwością współpracuje z najnowszą generacją urządzeń HMD (Head Mounted Display).



NVIDIA RTX A4000 to wydajny, jednoslotowy procesor graficzny dla profesjonalistów, oferujący ray tracing w czasie rzeczywistym, obliczenia przyspieszane przez AI oraz bardzo wydajną grafikę desktopową. Zbudowany w oparciu o architekturę NVIDIA Ampere, RTX A4000 łączy 48 rdzeni RT drugiej generacji, 192 rdzenie Tensor trzeciej generacji oraz 6144 rdzenie CUDA z 16 GB pamięci graficznej GDDR6. RTX A4000 umożliwia budowanie lepszej przyszłości dzięki współpracy z wiodącą w branży technologią synchronizacji sprzętowej od NVIDIA, wsparciu przez niezrównany ekosystem ISV oraz przygotowaniu do obsługi AR/VR/XR. Karta ta doskonale uzupełnia modele NVIDIA RTX A5000 i RTX A6000, wzbogacając rodzinę profesjonalnych produktów graficznych NVIDIA z architekturą Ampere.





























Źródło: Info Prasowe / PNY