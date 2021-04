Garmin - poznaj nowe smartwatche serii Venu 2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Garmin przedstawił nową serię smartwatchy GPS Venu 2 oraz Venu 2S, które zostały stworzone, aby towarzyszyć użytkownikom na drodze do zdrowszego trybu życia. Nowe modele algotytmów określania wieku sprawnościowego i oceny snu dołączą do szerokiej gamy opcji całodobowego

monitorowania organizmu i dostarczą jeszcze więcej szczegółowych, istotnych informacji na temat ogólnego stanu zdrowia. Znajdź nowe sposoby na ruch dzięki ponad 25 wbudowanym aplikacjom sportowym z dodatkowymi polami danych i ulepszoną grafiką, które ożywa na jasnym wyświetlaczu AMOLED.







Monitorowanie zdrowia przez cały dzień

Smartwatche Venu 2/2S jeszcze lepiej znają organizm użytkownika dzięki szerokiej gamie dostępnych funkcji monitorowania zdrowia 24/7. Są to między innymi: pomiar tętna (z możliwością ustawienia alertów w przypadku niskiego lub wysokiego tętna), określanie wieku sprawnościowego, zaawansowane funkcje analizy snu, śledzenie oddechu, poziomu saturacji krwi 2 , stresu, nawodnienia oraz funkcje dla kobiet (w tym śledzenie cyklu menstruacyjnego lub ciąży). Monitoring energii Body Battery pokazuje użytkownikom “poziom naładowania” ich organizmu, co jest bardzo pomocne przy planowaniu treningów, czasu odpoczynku i snu. Nowa funkcja Health Snapshot pozwala użytkownikom rejestrować 2-minutowe sesje w celu zapisania kluczowych statystyk zdrowotnych i wygenerowania raportu, którym mogą podzielić się z lekarzem.



Monitorowanie i ocena jakości snu

Kiedy nadchodzi czas, by odpocząć, zaawansowane funkcje monitorowania snu w smartwatchach Venu 2 i 2S pozwalają na śledzenie faz snu (sen lekki, głęboki i faza REM), a także ruchu, poziomu saturacji krwi 2 i oddechu. Dzięki nowemu systemowi oceny snu, opracowanemu przez Firstbeat Analytics, użytkownicy otrzymają ocenę opartą na jakości i ilości snu z poprzedniej nocy. Szczegółowe informacje oraz spersonalizowane wskazówki dotyczące poprawy jakości snu sprawdzić można zarówno w zegarku, jak i w aplikacji Garmin Connect. Potrzebujesz pomocy, by się odprężyć? Smartwatche Venu 2 i 2S oferują gotowe zestawy ćwiczeń oddechowych, które pomogą poprawić koncentrację lub zrelaksować się.



Kondycja i bezpieczeństwo

Niezależnie od tego, czy ćwiczysz w domu, na siłowni czy na świeżym powietrzu, zegarki z serii Venu 2 ułatwiają regularną aktywność i zaangażowanie w postawione sobie cele. Smartwatche mają ponad 25 wbudowanych aplikacji sportowych do ćwiczeń w pomieszczeniach lub na zewnątrz - w tym nowe profile aktywności dla treningu HIIT (w tym AMRAP, EMOM, Tabata i niestandardowe timery), wspinaczki sportowej, boulderingu i pieszych wędrówek. Nie brakuje też aktywności cieszących się największą popularnością, takich jak chodzenie, bieganie, jazda na rowerze, pływanie, golf, Pilates i joga. Nowy, zaawansowany profil treningu siłowego i zestawy ćwiczeń pozwalają na zapisywanie swoich osiągnięć i wagi bezpośrednio na urządzeniu oraz wyświetlają grafikę obrazującą, które grupy mięśniowe pracowały podczas treningu. Funkcje bezpieczeństwa i śledzenia zapewniają spokój ducha dzięki automatycznemu wykrywaniu wypadków (podczas spacerów, biegów lub przejażdżek) oraz ręcznie uruchamianym powiadomieniom o konieczności udzielenia pomocy. Oba te narzędzia wysyłają lokalizację w czasie rzeczywistym do numerów alarmowych. LiveTrack pozwala rodzinie i przyjaciołom na monitorowanie aktywności użytkownika na świeżym powietrzu.



Trenuj kiedy chcesz

Venu 2 ułatwia zmianę rutyny treningowej dzięki różnorodnym opcjom ćwiczeń, wśród których znajdują

się treningi fabrycznie zainstalowane w zegarku, treningi dostępne do pobrania z serwisu Garmin Connect oraz treningi do samodzielnego ułożenia z ponad 1400 ćwiczeń do wyboru. Ponad 75 animowanych treningów cardio, jogi, siłowych, HIIT i pilates demonstrują prawidłową technikę ćwiczeń na ekranie zegarka lub w aplikacji Garmin Connect. Niezależnie od tego, czy trenujesz do biegu na 5 km, czy do dłuższego dystansu, smartwatche Venu 2/2S pomogą ci osiągnąć swój cel z indywidualnymi planami treningowymi Garmin Coach, które tworzone są na podstawie informacji o twojej kondycji i postępach treningowych.



Inteligentne funkcje

Dzięki wielu funkcjom smart, możesz przez cały dzień cieszyć się wygodą i połączeniem zegarka z tym, co najbardziej przydatne. Smartwatche Venu 2 i 2S wyposażone są we pamięć muzyczną (można pobrać do 650 utworów, w tym playlisty z serwisów Spotify, Amazon Music i Deezer), płatności zbliżeniowe Garmin Pay oraz inteligentne powiadomienia o przychodzących wiadomościach (użytkownicy systemu Android mogą także odpowiadać na nie z poziomu zegarka), przypomnieniach z kalendarza, połączeniach przychodzących i innych. Spersonalizuj swój zegarek, wybierając aplikacje, tarcze zegarka i jeszcze więcej opcji dostępnych do pobrania ze sklepu Connect IQ. W odróżnieniu od wielu smartwatchy, Venu 2 może być używany zarówno w połączeniu ze smartfonem z systemem Android, jak i iOS.



Stworzony do noszenia przez cały dzień

● Smartwatche z serii Venu 2 dostępne są w dwóch rozmiarach (Venu 2: koperta zegarka o średnicy 45 mm z paskiem 22 mm; Venu 2S: koperta o średnicy 40 mm z paskiem 18 mm)

● Zegarki wyposażone są w elementy ze stali nierdzewnej oraz łatwy do rozpięcia silikonowy pasek

● Posiadają wytrzymały ekran dotykowy AMOLED wykonany z Gorilla Glass 3 z opcjonalnym trybem ekranu “zawsze włączonego”.

● Wydłużony czas pracy na baterii (Venu 2: do 11 dni w trybie smartwatcha i do 8 godzin w trybie GPS + muzyka; Venu 2S: do 10 dni w trybie smartwatcha i do 7 godzin w trybie GPS + muzyka)

● Szybkie ładowanie baterii - 10 minut ładowania przekłada się na nawet jeden dzień użytkowania

zegarka w trybie smartwatcha lub godzinę w trybie GPS + muzyka. Dzięki nowemu trybowi oszczędzania baterii możliwe jest dodatkowe wydłużenie tego czasu.



Cena sugerowana zegarków Venu 2 i 2S wynosu 399.99 €uro i są dostępne na Garmin.com.

































