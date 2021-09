Creative Sound Blaster Audigy FX V2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

To ten dzień, w którym Creative wypuszcza na rynek nowe urządzenie dla komputerów stacjonarnych w postaci karty dźwiękowej Sound Blaster Audigy Fx V2. Jest to karta dźwiękowa, która przeszła duży lifting sprzętowy i programowy względem swojego legendarnego poprzednika Sound Blaster Audigy Fx. Nowa karta dźwiękowa od Creative zachowuje swoją wysoką jakość dźwięku dla serii Audigy i dodaje szereg nowych ulepszeń względem jakości dźwięku i użytkowania. Sound Blaster Fx V2 jest zasilany technologią Sound Blaster Acoustic Engine, która zapewnia wysokiej jakości, 24-bitowy przestrzenny dźwięk kinowy 5.1 o rozdzielczości 192 kHz.







Wewnętrzna karta dźwiękowa posiada wysokiej klasy przetwornik cyfrowo-analogowym, który zapewnia zakres dynamiki do 120 dB. To sprzętowe połączenie pozwala na uzyskanie bezwzględnie dużo lepszej jakości dźwięku wobec zintegrowanych układów audio na płytach głównych. Nowe Audigy od Creative obsługuje systemy głośnikowe 5.1, a także wirtualny dźwięk przestrzenny 5.1 dla słuchawek. Karta dźwiękowa Audigy Fx V2 potrafi napędzić słuchawki do 600 Ω.



Dla użytkowników, którzy chcą jeszcze więcej, producent opcjonalnie udostępnia kartę córkę Sound Blaster Audigy Fx V2 DBPro, na której znajdziemy dodatkowe wejścia dla systemu głośnikowego 7.1, wyjście optyczne i obsługę odtwarzania plików w systemie DSD256.



Wewnętrzna karta dźwiękowa Sound Blaster Audigy Fx V2 uposażona została w oprogramowanie wspomagające Sound Blaster Command i Creative App z dodatkowymi inteligentnymi funkcjami SmartComms Kit. W udostępnionym oprogramowaniu, w sekcji urządzenia znajdziemy takie moduły jak ustawienia trybu dźwięku, silnik akustyczny, korektor Eq, SmartComms Kit, CrystalVoice, Tryb bezpośredni, Tryb Scout Mode i mikser. Producent pozostawił, znane i doceniane funkcje z serii Audigy, takie jak Surround, Crystalizer, Bass Smart czy Volume Dialog+. Technologia SmartComms Kit odpowiada za poprawę jakości rozmów online. W smartComms Kit znajdują się takie ulepszenia jak: wzmocnienie dla mikrofonu, automatyczna detekcja głosu, NoiseClean-out i NoiseClean-in dla zmniejszenia szumów i zakłóceń z dwóch storn komunikacyjnych.



Karta dźwiękowa Sound Blaster Audigy Fx V2 kosztuje 249 PLN, natomiast dodatkowa karta Sound Blaster Audigy Fx V2 DB Pro kosztuje 79 PLN.



















Źródło: Info Prasowe / Creative