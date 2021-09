AMD - Far Cry 6 i Resident Evil Village przy zakupie procesora lub karty

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD ogłosiła dzisiaj uruchomienie nowej promocji, w ramach której gracze mogą otrzymać jedne z najciekawszych gier tego roku – Far Cry 6 i Resident Evil Village przy zakupie komputerów z procesorami AMD Ryzen i kartami graficznymi AMD Radeon. Uruchomiona dziś, tj. 9 września 2021 promocja potrwa do 31 grudnia 2021 i będzie sukcesywnie uruchamiana w ofertach producentów OEM oraz lokalnych integratorów i wiodących sklepów z elektroniką, jak Morele.net. Gra Far Cry 6 zostanie udostępniona po publicznej premierze, która obecnie zaplanowana jest na październik. Czas na realizację kodu upłynie 29 stycznia 2022 roku.







Akcja ta p.t. „AMD Ryzen + AMD Radeon Raise the Game System Bundle” dotyczy następujących systemów komputerowych:

- Komputery stacjonarne dla graczy, które wyposażone są w procesory AMD Ryzen serii 5000 lub 3000 i karty graficzne AMD Radeon serii RX 6000.

- Laptopy dla graczy, które wyposażone są w procesory AMD Ryzen serii 5000H i karty graficzne AMD Radeon serii RX 6000M.



Więcej szczegółów i regulamin dostępny jest TUTAJ.

























Źródło: Info Prasowe / AMD