Creative Sound Blaster JAM V2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Firma Creative Technology ogłosiła dzisiaj premierę odświeżonej wersji słuchawek Sound Blaster JAM V2. Najnowszy model wspomnianych słuchawek ma być przyjazny dla portfela, posiadać taką samą, lekką jak piórko konstrukcję i wysokiej jakości przetworniki neodymowe takie jak jego poprzednik. Wersja druga, już tak popularnych „Jamów” dodatkowo dostaje wydłużoną żywotność baterii do 22 godzin pracy na jednym ładowaniu, kodeki audio (SBC, aptX, aptX HD i aptX Low Latency), Bluetooth 5.0, USB C, obsługę Multipoint, dwa mikrofony z technologią redukcji szumów Qualcomm cVc 8.0 i nowe funkcje SmartComms, VoiceDetect, NoiceClean.







Łączność Bluetooth 5.0 zapewnia wysokiej jakości, niczym niezakłócone, bezprzewodowe przesyłanie dźwięku. Słuchawki Sound Blaster Jam V2 wyposażono w zaawansowane kodeki audio, które zapewniają uniwersalność zestawu. Kodek aptX HD pozwala delektować się bezprzewodowo słuchaną muzyką w jakości lepszej niż na płytach CD i o większej czystości i głębi dźwięku. Z kolei dzięki aptX Low Latency opóźnienie dźwięku przesyłanego przez Bluetooth 5.0 zostaje ograniczone do niezauważalnego poziomu bez żadnych strat jakości, dlatego możesz cieszyć się idealnie zsynchronizowanym dźwiękiem i obrazem podczas oglądania filmów i grania w gry.



Oprócz wysokiej jakości kodeków audio, zestaw Sound Blaster JAM V2 można połączyć z dwoma różnymi urządzeniami jednocześnie za pomocą funkcji Multipoint, aby następnie płynnie się między nimi przełączać. W celu przełączenia źródła dźwięku wystarczy zatrzymać odtwarzanie na pierwszym urządzeniu i rozpocząć na drugim.



W porównaniu do pierwszej wersji słuchawek obecny zestaw jest cięższy jedynie o 1 gram i przekłada się to tylko na 84 gram masy własnej. W słuchawkach zastosowano konstrukcję otwartą z takimi samymi nausznicami jak w wersji poprzedniej, czyli miękkimi gąbkami. Gwarantuje to 100 % wygodę.



Za jakość dźwięku odpowiadają 32mm neodymowe przetworniki. Producent informuje, że są te same przetworniki, które zastosowano w wersji pierwszej. Dla uzyskania większej ilości niskich częstotliwości możemy wykorzystać funkcję „BassBost”, którą możemy uruchomić za pomocą jednego przycisku, umieszczonego na lewej słuchawce zestawu.



Najnowsza wersja słuchawek dostaje także nowe oprogramowanie. W nowym interfejsie użytkownika znajdziemy masę ciekawych ustawień. Żeby z nich skorzystać zestaw słuchawkowy musi być podłączony do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB typu C. Technologia SmartComms Kit, która obejmuje zestaw zupełnie nowych, inteligentnych funkcji komunikacji, zaprojektowanych z myślą o poprawie komfortu prowadzenia rozmów online. Funkcja VoiceDetect automatycznie i bezobsługowo wycisza lub włącza mikrofon w razie potrzeby jego użytkowania. Funkcja dwukierunkowej technologii redukcji szumów NoiseClean, pomaga pozbyć się wszystkich szumów tła we własnym otoczeniu i otoczeniu osób z którymi rozmawiamy.



Dzięki akumulatorowi pozwalającemu nawet na 22 godziny użytkowania zestaw słuchawkowy Sound Blaster JAM V2 może towarzyszyć Ci przez cały dzień. Kiedy zabraknie energii możesz podłączyć kabel USB-C i korzystać z urządzenia w trybie połączenia przewodowego. Zaledwie 10 minut ładowania, pozwala cieszyć się bezprzewodowym działaniem zestawu słuchawkowego przez kolejne 4 godziny.



Słuchawki Creative JAM V2 kosztują 169 PLN.























Źródło: Info Prasowe / Creative