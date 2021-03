Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Deepcool MATREXX 40 3FS to obudowa micro-ATX, która ma oferować maksimum możliwości w niewielkiej formie i cenie. Projektanci skupili się tu na optymalnej wentylacji i funkcjonalnej przestrzeni. Front to panel typu mesh, przez który do wnętrza tłoczą powietrze dwa fabryczne wentylatory z podświetleniem LED. Z tyłu znajduje się trzeci, który usuwa je na zewnątrz i również ma trójkolorową iluminację. Przez wypełniające boczną ściankę okno z hartowanego szkła można podziwiać efekty świetlne i pozostałe podzespoły. A miejsca jest dość także na high-endowe komponenty. Deepcool MATREXX 40 3FS pozwala na montaż kart graficznych o długości do 320 mm.







Fani aktywnych coolerów CPU mają do dyspozycji 165 mm przestrzeni. Można też pokusić się o chłodzenie AiO. Wewnątrz jest miejsce na trzy chłodnice. Dwie z nich mogą mieć do 280 mm długości. Alternatywnie, do trzech fabrycznych śmigieł można dołożyć kolejne trzy.



Obudowa Deepcool MATREXX 40 3FS ma miejsce na cztery dyski - dwa 2.5” i dwa 3.5”. Osoby, które postawią na nośniki w formacie M.2 mogą z kolei zdemontować klatkę przeznaczoną dla tradycyjnych nośników. Na karty PCI-Express przewidziano cztery sloty. Na górnej ściance znalazł się panel I/O, który obejmuje dwa porty USB (3.0 i 2.0) oraz złącze audio. Całość wykonano ze stali SPCC, hartowanego szkła i tworzywa sztucznych.



Obudowa Deepcool MATREXX 40 3FS została wyceniona na około 200 PLN. Do sklepów powinna trafić w ciągu kilku najbliższych dni.





Dane techniczne:

• model: MATREXX 40 3FS

• format: micro-ATX

• wymiary (W x S x G): 431 x 215 x 400 mm

• materiał: stal SPCC, hartowane szkło, ABS

• waga: 5,2 kg

• obsługiwane formaty płyt głównych: m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 165 mm

• maks. długość karty graficznej: 320

• maks. długość zasilacza: 160 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 4

• liczba zatok 2.5”: 2

• liczba zatok 3.5”: 2

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

- 3 x 120 mm lub 2 x 140 mm z przodu

- 2 x 120/140 mm na górze

- 1 x 120 mm z tyłu

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

- do 280 mm z przodu i na górze

- do 120 mm z tyłu

• wyprowadzone złącza:

- 1 x USB 3.0

- 1 x USB 2.0

- 1 x audio typu combo



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia