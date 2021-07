Creative T60 - głośniki biurkowe w systemie 2.0 z technologią Clear Dialog

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Creative Technology wprowadza na rynek nowy zestaw głośnikowy Creative T60, które są najnowszym dodatkiem do dobrze znanej serii „T”. Charakterystyczną cechą zestawu jest wyjątkowo minimalistyczny, elegancki wygląd obudowy głośników i bogactwo autorskich technologii od Sound Blastera. Creative T60 rozpieszczają mnogością połączeń z innymi źródłami dźwięku. W Creative T60 za wysoką jakość dźwięku odpowiadają dwa pełnozakresowe przetworniki 2,75”, które napędzane są przez aktywny wzmacniacz cyfrowy. Za reprodukcję i wzmocnienie niskich tonów odpowiada nowa technologia BasXPort.







Creative T60 dostają od producenta autorskie technologie przetwarzania dźwięku, by zapewnić jakość i wyjątkowa klarowność sygnału. W tym przypadku zostały wykorzystane doświadczenia producenta z serii kart dźwiękowych Sound Blaster. Clear Dialog to technologia wykorzystująca wewnętrzne algorytmy Sound Blastera, które mają za zadanie dokładnie wyodrębnić wokale, wypowiadane dialogi w filmach, które są selekcjonowane i następnie poprawiane, by były czyste i wyraźniejsze w odbiorze.



Surround ma za zadanie rozszerzyć scenę dźwiękową, identyfikując i ulepszając informacje przestrzenne przychodzącego dźwięku za pomocą dedykowanych filtrów dźwięku Sound Blaster. Technologia optymalizuje wrażenia słuchowe zarówno dla treści dwukanałowych, jak i wielokanałowych. Efekty dźwiękowe Clear Dialog i Surround są wyzwalane na poziomie sprzętowym.



Głośniki posiadają wbudowane wejście na mikrofon typu minijack. Mikrofon wspomagany jest przez inteligentny zestaw oprogramowania SmartComms, w którym znajdziemy takie technologie jak VoiceDetect, NoiseClean-in i NoiseClean-out. Zestaw ma za zadanie redukcję niechcianych, irytujących zakłóceń, odgłosów z otocznia.

VoiceDetect oferuje możliwość automatycznego wyciszenia mikrofonu, gdy przestaniesz mówić i automatycznego włączania go, gdy ponownie zaczniesz mówić. Za pośrednictwem aplikacji Creative, dostosujesz ustawienia do otoczenia, w którym się znajdujesz, za pomocą regulacji, takich jak poziom głosu, hałas otoczenia, opóźnienie wyciszenia mikrofonu i inne. NoiseClean-in i NoiseClean-out zapewnia możliwość redukcji statycznych dźwięków tła, pochodzących zarówno od Ciebie, jak i pochodzących od strony rozmówcy.



Dzięki dedykowanemu portowi USB-C w Creative T60 możesz cieszyć się cyfrowym dźwiękiem o wysokiej rozdzielczości w komputerach PC, Mac, konsloach PS5, PS4, Nintendo Switch i innych. Bezpośrednio do głośników można podłączyć zestaw słuchawkowy z mikrofonem lub osobny mikrofon. Za pomocą Bluetooth 5.0 prześlemy bezprzewodowo dowolne multimedia na Creative T60. W przypadku analogowych urządzeń audio, takich jak odtwarzacze MP3 i gramofony, podłączymy je za pomocą standardowego portu AUX-in 3.5 mm.



Producent na panelu przednim umieścił przycisk do przełączania się pomiędzy źródłem dźwięku z głośników a słuchawkami. Dodatkowo na panelu przednim prawego głośnika znajdziemy jeszcze pokrętło od głośności, przycisk zasilania z diodą LED, przycisk Surround i Clear Dialog również z diodą LED.



Użytkownicy, systemu Windows 10 i wyżej, dostają dostęp do aplikacji dedykowanej opisywanemu systemu głośnikowemu Creative T60. Aplikacja Creative oferuje możliwość ingerencji w ustawienia programowo sprzętowe dla Creative T60:

• Wbudowane tryby dźwięku

• Umożliwia dostęp i kontrolę nad zestawem inteligentnych funkcji komunikacyjnych SmartComms Kit​

• Umożliwia konfigurację ustawień odtwarzania i mikrofonu

• Posiada możliwość ustawienia opcji kolorystycznej interfejsu

• Zawiera funkcje resetu, aktualizacji oprogramowania i rejestracji produktu​

• Dostęp do ustawień poziomów Crystalizer, Bass, Smart Volume

• Korektor (EQ)

• Mikser



Ceny i dostępność:

Creative T60 jest dostępny w atrakcyjnej cenie 369 PLN i jest dostępny w witrynie Creative.com.





























Źródło: Info Prasowe / Creative